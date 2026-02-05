[공식] "박지훈 인생작 나왔다"…'왕과 사는 남자' 첫날 11만명 동원..단번에 흥행 1위 직행

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 개봉 첫날 전체 박스오피스 1위에 등극했다.

5일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 개봉 첫날이었던 지난 4일 11만7792명 관객을 동원, 시사회 포함 누적 관객수 14만7547명을 기록해 전체 박스오피스 1위에 올랐다.

개봉 전부터 예매율 1위 자리를 굳건히 지킨 것에 이어 개봉과 동시에 박스오피스 정상에 등극하며 흥행 신호탄을 쏘아 올린 '왕과 사는 남자'는 역사 속에 숨겨진 단종과 엄흥도의 가슴 뜨거운 이야기를 담아내, 개봉 직후 에그지수 99%를 기록하는 등 관객들의 원픽 사극 영화로 꼽히며 호평 릴레이를 이어가고 있다.

극장을 찾은 관객들이 "새로운 단종의 탄생, 배꼽 빠지게 웃기는 영화, 눈물까지 흘리게 하는 감동"(인스타그램, eun****), "다 보고 나서 다시 보고 싶은 장면이 많은 영화임"(무명의 더쿠), "사람들이 웃는 장면에 웃고, 슬픈 장면에 다 같이 훌쩍 거리는 게 너무 따뜻하게 느껴짐"(무명의 더쿠) 등 배우들의 진정성 있는 연기와 극장을 가득 채운 웃음과 눈물에 호평을 쏟아내는 가운데, '왕과 사는 남자'는 극장가에 흥행 열풍을 일으키고 있다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

