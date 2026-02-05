"두 아이 부모라고?"…'10년 차 부부' 오상진♥김소영, 결혼 바이럴 제대로네[SCin스타]
|사진 출처=김소영 개인 계정
|사진 출처=김소영 개인 계정
|사진 출처=김소영 개인 계정
[스포츠조선 안소윤 기자] 아나운서 출신 방송인 오상진, 김소영 부부가 결혼 10주년을 맞아 리마인드 웨딩 화보를 촬영했다.
김소영은 5일 자신의 개인 계정을 통해 오상진과 함께 찍은 리마인드 화보 여러 장을 게재했다.
그는 "시간이 쏜살같이 흘러, 신혼일기 커플이 어느덧 결혼 10년 차 부부가 되었다"며 "우리는 변한 게 없다고 생각했는데 눈 맞추는 사진이 생각보다 민망하더라"고 말했다. 이어 "만 9년 동안 가장 크게 변한 것이라곤 저희에게 7살 아기가 생겼다는 것. 처음으로 셋이 촬영을 하게 되었다"고 감격을 드러내기도 했다.
한편 오상진과 김소영은 MBC 아나운서 선·후배로 인연을 맺은 뒤, 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 2017년 결혼해 2019년 첫 딸을 품에 안았다. 김소영은 2023년 둘째 임신을 발표했으나, 안타깝게도 유산 사실을 고백했다. 이후 다시 둘째 임신 소식을 전하며 많은 이들의 축하를 받았다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
