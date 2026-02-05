28기 광수, H.O.T.로 데뷔할 뻔했다 "이수만이 국회의원 父 설득한다고" ('관종언니')

최종수정 2026-02-05 18:56

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 광수가 아이돌로 데뷔할 뻔한 과거를 고백했다.

5일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 '나솔 28기 부잣집 광수♥치과의사 정희 한달동안 헤어졌던 이유(레전드 돌싱)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'나는 솔로' 돌싱 특집 출연 당시 3선 국회의원의 아들로 화제가 됐던 광수. 보수적인 집안에서 자랐다는 광수는 과거 힙합에 빠졌다며 '영국에서 디제이도 했는데 잘 안 됐다"고 밝혔다.

광수는 "어려서부터 혼자 놀다가 영국으로 보내졌다. 저는 힙합을 좋아해서 미국을 가고 싶었는데 영국에 가게 돼서 오랜 시간 외로웠다. 빨리 화목한 가정을 이루고 싶었다"며 "이전 결혼 생활은 엄청 짧게 했다"며 딸이 생후 6개월일 때 이혼, 홀로 싱글파파로 살아왔다고 밝혔다.


정희는 "좋아하는 게 힙합이랑 패션이었는데 패션을 전공하고 싶다는 말을 쉽게 꺼낼 수가 없는데 건축 디자인을 할 수 있으면 모든 디자인을 다 할 수 있다더라. 차마 패션 전공과는 못 가고 건축을 먼저 해서 패션 디자인을 하려고 했던 것"이라고 밝혔다.

광수는 "유학 가기 전에 이수만 님한테 러브콜을 받았다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 심지어 H.O.T가 데뷔하기 전이었다고. 광수는 "힙합에 빠져서 힙합입고 다니다가 압구정에서 이수만 님이 한창 많이 다니실 땐데 픽업당해서 유영진님 계신 방배동까지 가서 춤도 췄다"고 밝혔다.

문재완은 "왜 더 진척이 안 됐을까?"라고 궁금해했고 광수는 "저는 생각이 없었다. 오히려 저를 꼬셨다. 이렇게 말하면 아무도 안 믿으실 거다. 저를 부모님을 설득하겠다 했는데 저는 유학을 가고 싶었다. 미쳤던 것"이라고 토로했다.

wjlee@sportschosun.com

