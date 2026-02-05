'중식 여신' 박은영, '흑백' 셰프들 회식 식당 밝혔다..."남이 해준 밥이 최고"
[스포츠조선 김수현기자] '흑백요리사' 박은영 셰프가 '셰프들의 회식'에 대해 이야기 했다.
5일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 넷플릭스 예능 '흑백요리사 2'에 출연한 셰프들의 레스토랑과 집으로 임장을 나섰다.
이날 '구해줘! 홈즈'에는 '흑백요리사 1'의 '중식여신' 박은영 셰프가 출연했다.
최근 '신흥 돌아이'로 화제가 된 박은영은 최근 '냉장고를 부탁해' '흑백요리사'로 사랑 받고 있다.
한창 '흑백요리사' 셰프들이 뜰 때 박은영은 홍콩 레스토랑에 있었다고. 이에 박은영 셰프는 최근 한국에 자신의 레스토랑을 오픈했다. '홈즈' 대표 미식가인 양세형은 "저는 식당들 다 체크해놨다"라 했다.
후덕죽 셰프를 비롯해 박효남 셰프, 프렌치 파파 식당에 가보고 싶다는 이야기를 나눴다.
박은영 셰프는 '셰프 회식'에 대해 "누군가의 레스토랑을 가면 그 셰프가 또 신경을 쓰셔야 하니까 그냥 열려 있는 식당을 간다. 고깃집을 자주 간다"라 했고, 장동민은 "그 식당 사장님은 얼마나 싫을까"라고 고개를 저었다.
셰프들이 주문 할 때마다 주방장이 떨릴 거 같다는 말에 박은영 셰프는 "그냥 저희는 주는대로 먹는다. 남이 해준 밥은 다 맛있다"라 해명했다.
'흑백요리사' 별명은 작가들이 만들어준다고. '중식 여신' 닉네임에 박은영 셰프는 "'중식 여신' '중식 요정' 이런 후보들이 있었다"라 밝혔다.
박은영 셰프는 너무 바빠서 이사갈 때 처음 집을 봤다고. 쌍둥이 언니가 봐줬다는 박은영의 집은 깔끔한 신축 오피스텔이었다.
