'송재희♥' 지소연, 애 셋 낳더니..결국 피부미용사 시험 도전 "안정적으로 살고파"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 지소연이 삼남매 육아와 피부미용사 시험을 병행, 바쁜 일상을 공유했다.
5일 '지소연 송재희의 벨라리에' 채널에는 '삼남매 엄마의 피부미용사 재도전... 그 결과는?'이라는 영상이 공개됐다.
지소연은 "세 아이의 안정적인 육아를 위해 시작한 피부미용사 자격증 따기. 필기까지 합격한 후 들뜬 마음으로 실기를 봤지만 결과는 불합격. 마음을 다잡고 실기 재수를 준비했다. 세 아이 육아와 시험 공부를 동시에 하는 건 결코 쉽지 않았다"라며 그간 열심히 공부한 흔적을 영상으로 공개했다. 지소연은 육아 등으로 피곤한 기색이 역력한데도 피부미용사 실기 공부에 집중해 눈길을 끌었다.
그는 "미래를 위해 해야할 일이라 꿋꿋하게 나아갈 뿐"이라며 다시 한 번 각오를 다졌다.
드디어 시험 당일. 송재희는 "아내가 시험을 처음 준비하는 게 아니다. 영어 교사 자격증, 심리치료 자격증에도 도전한 적이 있다. 자기계발 하려고 나와 결혼했나 싶을 정도로 매일 뭔가를 공부하고 자격증을 따려고 하더라"라며 지소연의 끊임없는 도전에 감탄을 드러냈다.
발표 당일, 지소연은 가족 모두와 결과를 접했는데 아쉽게도 불합격 통보를 받아 아쉬움을 안겼다.
한편 지소연은 2017년 배우 송재희와 결혼, 2023년 첫 딸을 품에 안았으며 지난해 쌍둥이 남매를 출산했다.