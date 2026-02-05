[SC리뷰] 직진 고백 통했다…‘합숙맞선’ 김진주♥장민철·서한결♥조은나래 커플 결실

기사입력 2026-02-05 22:53


[SC리뷰] 직진 고백 통했다…‘합숙맞선’ 김진주♥장민철·서한결♥조은나래…

[스포츠조선 조민정 기자] 치열한 합숙 끝에 두 쌍의 커플이 탄생했다.

5일 방송된 SBS 예능 '합숙맞선' 최종화에서는 출연진들의 마지막 선택이 공개됐다. 서로의 마음뿐 아니라 양가 부모의 의사까지 확인하는 방식으로, 끝까지 긴장감이 이어졌다.

먼저 김진주는 "엇갈린 순간도 있었지만 잘 맞았다"며 장민철에게 솔직한 마음을 전했다. 장민철 역시 김진주를 택하며 서로를 향한 직진을 택했다. 여기에 양측 어머니까지 모두 찬성 의사를 밝히면서 프로그램 첫 공식 커플이 성사됐다.

두 번째 커플도 탄생했다. 서한결은 "그 사람이 좋다는 걸 알기에 고민하지 않았다"며 조은나래를 선택했고, 조은나래 역시 같은 마음으로 화답했다. 부모들의 응원까지 더해지며 두 사람도 최종 커플로 확정됐다.

하지만 모든 선택이 해피엔딩은 아니었다.

문세훈과 이승학은 동시에 김묘진을 택했다. 김묘진은 문세훈을 선택하며 커플 성사 가능성을 보였지만, 변수는 부모였다. 문세훈 어머니는 찬성했지만 김묘진 어머니가 "걱정이 앞선다"며 반대 의사를 밝히면서 결국 최종 커플로 이어지지 못했다.

이밖에 김현진은 김민철을 향한 마음이 크지 않다며 선택을 포기했고, 김현준 역시 최종 선택을 하지 않았다.

이날 방송에서는 최종 선택을 앞둔 출연진들의 긴장된 표정과 부모들의 진심 어린 고민이 교차되며 현실적인 맞선의 단면을 보여줬다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[전문] MC몽 "여친 만났는데 성매매?" 분노…CCTV 공개엔 '법적 대응'

2.

사유리, 퇴학당한 子 일본 유치원 보냈다 "한 달에 한 번 가"

3.

'66세' 최화정, 110억 집 사는 이유 있었네...인턴PD 집밥까지 챙긴 진짜 모습

4.

신기루, 27kg 뺀 풍자 맹비난 "살 빼는 거 보니 한심해, 병 걸린 것" ('또간집')

5.

'싱글맘' 서민재, 子친부 또 저격했다…"아이랑 힘내면 안 되냐" [SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

[전문] MC몽 "여친 만났는데 성매매?" 분노…CCTV 공개엔 '법적 대응'

2.

사유리, 퇴학당한 子 일본 유치원 보냈다 "한 달에 한 번 가"

3.

'66세' 최화정, 110억 집 사는 이유 있었네...인턴PD 집밥까지 챙긴 진짜 모습

4.

신기루, 27kg 뺀 풍자 맹비난 "살 빼는 거 보니 한심해, 병 걸린 것" ('또간집')

5.

'싱글맘' 서민재, 子친부 또 저격했다…"아이랑 힘내면 안 되냐" [SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 현장]등장만으로 '이탈리아 흥분'→'공항 떠들썩' 차준환이 뜬다, 대한민국 22번째 입장...'빙속 주역' 박지우와 개막식 기수

2.

도대체 왜? 손아섭 → 그 흔한 '옷피셜+악수'도 없다. 출국 인터뷰도 고사했다

3.

하주석이 82안타 쳤다 → 손아섭, 이대로면 3000안타 불투명. 엄청난 대반전 위한 필수조건은

4.

[공식발표]'가정사' 이탈 충격, '인도에이스'로 메웠다..아시아쿼터 교체, 봄배구 향한 KB손보의 승부수

5.

[오피셜]"권창훈 22번X박창준 7번X기티스 9번" 제주SK 코스타호 새시즌 등번호 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.