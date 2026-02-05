[SC리뷰] 직진 고백 통했다…‘합숙맞선’ 김진주♥장민철·서한결♥조은나래 커플 결실
[스포츠조선 조민정 기자] 치열한 합숙 끝에 두 쌍의 커플이 탄생했다.
5일 방송된 SBS 예능 '합숙맞선' 최종화에서는 출연진들의 마지막 선택이 공개됐다. 서로의 마음뿐 아니라 양가 부모의 의사까지 확인하는 방식으로, 끝까지 긴장감이 이어졌다.
먼저 김진주는 "엇갈린 순간도 있었지만 잘 맞았다"며 장민철에게 솔직한 마음을 전했다. 장민철 역시 김진주를 택하며 서로를 향한 직진을 택했다. 여기에 양측 어머니까지 모두 찬성 의사를 밝히면서 프로그램 첫 공식 커플이 성사됐다.
두 번째 커플도 탄생했다. 서한결은 "그 사람이 좋다는 걸 알기에 고민하지 않았다"며 조은나래를 선택했고, 조은나래 역시 같은 마음으로 화답했다. 부모들의 응원까지 더해지며 두 사람도 최종 커플로 확정됐다.
하지만 모든 선택이 해피엔딩은 아니었다.
문세훈과 이승학은 동시에 김묘진을 택했다. 김묘진은 문세훈을 선택하며 커플 성사 가능성을 보였지만, 변수는 부모였다. 문세훈 어머니는 찬성했지만 김묘진 어머니가 "걱정이 앞선다"며 반대 의사를 밝히면서 결국 최종 커플로 이어지지 못했다.
이밖에 김현진은 김민철을 향한 마음이 크지 않다며 선택을 포기했고, 김현준 역시 최종 선택을 하지 않았다.
이날 방송에서는 최종 선택을 앞둔 출연진들의 긴장된 표정과 부모들의 진심 어린 고민이 교차되며 현실적인 맞선의 단면을 보여줬다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
