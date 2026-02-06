청룡어워즈, 공식 SNS서 ‘왕과 사는 남자’ 관람권 쏜다

기사입력 2026-02-06 08:10


청룡어워즈, 공식 SNS서 ‘왕과 사는 남자’ 관람권 쏜다

[스포츠조선 조민정 기자] 청룡어워즈 공식 계정에서 영화 관람권 이벤트를 진행한다.

지난 5일 청룡어워즈 공식 인스타그램 계정에서는 영화 '왕과 사는 남자' 관람권 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 단종 이홍위가 숙부에게 왕위를 빼앗기고 강원도 영월 청령포로 유배된 뒤의 이야기를 그린다. 단종을 중심으로 촌장 엄흥도와의 관계, 유배지에서 펼쳐지는 인간적인 유대와 삶의 이야기가 담겼다. 장항준 감독이 연출을 맡았으며 유해진·박지훈·유지태·전미도 등이 출연한다.

참여 방법은 간단하다. 공식 계정을 팔로우하고 이벤트 게시물에 댓글을 남기면 된다.

추첨을 통해 10명에게 1인 2매씩 총 20매의 관람권을 제공할 예정이다. 이벤트 기간은 2월 5일부터 2월 11일까지다. 당첨자는 2월 12일 공식 계정 스토리를 통해 발표된다. 당첨자에게는 개별 DM으로 관람권 번호가 전달될 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



