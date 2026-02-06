김승수, 대상포진으로 생사 기로 "뇌로 가면 반신마비…실명 경고까지"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김승수가 과거 급성 대상포진으로 인해 생명의 위협을 느꼈던 아찔한 경험을 공개했다.
5일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서 김승수는 중국 출장을 마치고 귀국한 뒤 피로가 쌓인 상태에서 얼굴에 뾰루지 하나가 생겼다가 불과 몇 시간 만에 급속도로 확대됐다고 말했다.
그는 "중국 출장을 다녀왔는데 굉장히 무리했다. 한국에 도착 후 긴장이 풀리니까 집에서 한 잔 먹고 자고 일어났더니 뾰루지 하나가 났다. 그런데 뾰루지가 4~5시간 만에 막 생기더라"면서 "약국에서 대상포진 같으니 당장 병원에 가라고 했다"고 말했다.
김승수는 곧 병원을 찾았고, 얼굴 절반이 수포로 뒤덮인 상태로 급성 대상포진 진단을 받았다고. "얼굴 전반이 수포로 뒤덮였고, 포크로 얼굴을 긁는 것 같은 고통이었다"며 "혼자 있어도 신음 소리가 나올 정도였다"고 이야기해 눈길을 끌었다.
김승수는 "의사가 대상포진 균이 뇌로 가면 반신마비가 되고, 눈으로 침투하면 실명할 수도 있다는 이야기를 들었다. 진료를 받는데 일단 각막까지는 침투한 것 같다고 했다"면서, "15일 동안 거의 누워 지내며 인생을 되돌아보게 됐다. 죽음이 바로 옆에 와 있다는 느낌이었다. 반신마비가 될 수도 있고, 실명을 할 수도 있었다. 건강 관리 자신했다가 제대로 큰 경험을 하게 됐다"고 털어놨다.
한편 이날 방송에서는 대상포진 경험뿐 아니라 장기 솔로로서의 속내 등 다양한 이야기도 나와 시청자들의 관심을 끌었다.