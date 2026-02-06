전현무, '공개 연애 전문가'의 날카로운 조언..."공개 하는 게 아니라 공개 되는 것"

기사입력 2026-02-06 22:42


전현무, '공개 연애 전문가'의 날카로운 조언..."공개 하는 게 아니라…

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 '공개 연애' 경험자로서 날카로운 철학을 펼쳤다.

6일 방송된 채널S·MBN 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'에는 위너 강승윤·김진우가 새 '먹친구'로 출연해 경기 안양으로 먹트립을 떠났다.

이날 이들은 40년 전통의 안양 '오징어 보쌈집'으로 향했다.

안양의 '오징어 보쌈집'은 매운맛으로 명성을 떨친 맛집으로, 전현무를 비롯한 먹친구 멤버들은 매콤한 맛에 땀까지 뻘뻘 흘려가며 먹방을 펼쳤다다.

이때 곽튜브는 김진우에게 "공개 연애가 희망이라고 들었는데 사실이냐"고 질문했다.

이에 김진우는 "희망까지는 아닌데, 자연스럽게 공개되는걸 애써 숨기고 싶지는 않다"고 이야기했다.


전현무, '공개 연애 전문가'의 날카로운 조언..."공개 하는 게 아니라…
김진우의 말을 들은 곽튜브는 전현무를 향해 "(공개 연애) 전문가로서 조언 좀 해달라"고 요청했다.

당황한 전현무는 "공개 연애는 공개 '하는'게 아니라 공개 '되는' 것이다"라며 공개 연애에 대해 '뼈 있는' 조언을 건내 웃음을 자아냈다.


또 전현무는 "결혼 생각은 없다"는 김진우의 말에 "그럼 여자친구 될 사람은 너랑 결혼을 꿈도 꾸지 말라는 말이냐"라고 지적해 웃음을 더 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.