송해나, '40년 영끌 풀대출'로 내집 마련...NEW 하우스 최초 공개

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 송해나의 새 집이 최초 공개된다.
심지어 송해나 母는 "가족들이 모두 옷 사이즈가 똑같다"고 해 스튜디오에서는 "대단하다", "모델 어머님은 다 날씬하신 거냐"라며 감탄을 금치 못했다는 후문이다.
한편 송해나에게 '알뜰' 유전자를 물려준 부모님의 사연에 스튜디오에서는 감탄을 금치 못했다. 텐트, 라디오, 사진기 등 기본 30년 넘은 물건들을 사용하는 아버지를 본 송해나는 "나도 아빠도 많이 아끼며 살았지만 엄마는 못 따라간다"고 해 궁금증을 자아냈다. 어려운 형편으로 인해 화장실 변기 물을 모아 내리는 건 물론, 월급의 100%를 저축하며 단 한 푼도 허투루 쓴 돈이 없다는 송해나 母. 송해나는 어린 시절, 어머니의 알뜰함 때문에 상처를 받았던 사연을 털어놓아 母벤져스의 안타까움을 자아냈다.
과연 송해나 가족에게는 어떤 일이 있었던 걸까, 고시원에서 시작해 자가 아파트까지 구매한 '알뜰짠뜰' 송해나의 새로운 모습은 8일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.
