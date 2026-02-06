송해나, '40년 영끌 풀대출'로 내집 마련...NEW 하우스 최초 공개

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 송해나의 새 집이 최초 공개된다.

8일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 모델계와 예능계를 접수한 만능 엔터테이너 송해나의 새집과 일상이 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에는 송해나 母가 처음으로 함께했다. 딸과 똑 닮은 외모로 등장한 송해나 母는 완벽한 모델 비율로 모두의 부러움을 자아냈다.

심지어 송해나 母는 "가족들이 모두 옷 사이즈가 똑같다"고 해 스튜디오에서는 "대단하다", "모델 어머님은 다 날씬하신 거냐"라며 감탄을 금치 못했다는 후문이다.

예전부터 아파트 사는 게 소원이었다는 송해나는 무려 40년 대출을 받아 구매한 'NEW 하우스'를 최초 공개했다.

널찍한 공간과 깔끔한 인테리어에 대한 놀라움도 잠시, 깔끔함과 더러움이 공존하는 반전 하우스에 송해나 母의 한숨이 끊이질 않았다고 하는데. 새로 이사한 집에서의 일상은 방송에서 확인할 수 있다.

한편 송해나에게 '알뜰' 유전자를 물려준 부모님의 사연에 스튜디오에서는 감탄을 금치 못했다. 텐트, 라디오, 사진기 등 기본 30년 넘은 물건들을 사용하는 아버지를 본 송해나는 "나도 아빠도 많이 아끼며 살았지만 엄마는 못 따라간다"고 해 궁금증을 자아냈다. 어려운 형편으로 인해 화장실 변기 물을 모아 내리는 건 물론, 월급의 100%를 저축하며 단 한 푼도 허투루 쓴 돈이 없다는 송해나 母. 송해나는 어린 시절, 어머니의 알뜰함 때문에 상처를 받았던 사연을 털어놓아 母벤져스의 안타까움을 자아냈다.

과연 송해나 가족에게는 어떤 일이 있었던 걸까, 고시원에서 시작해 자가 아파트까지 구매한 '알뜰짠뜰' 송해나의 새로운 모습은 8일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

