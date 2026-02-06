"연예인 걱정은 사치"...안선영 "홈쇼핑 60분 1500만 원"

기사입력 2026-02-06 23:47


[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 안선영이 과거 밝힌 홈쇼핑 출연료가 다시 화제를 모으고 있다.

6일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '연예인 홈쇼핑 1시간 출연료 수준'이라는 게시물이 확산됐다.

해당 글에는 안선영이 자신의 유튜브 채널에서 직접 언급한 홈쇼핑 출연료 발언이 담겼다.

안선영은 당시 "연예인 게스트도 등급이 있다"며 "나는 많이 받는 편이었다"고 밝혔다.

이어 "라이브 홈쇼핑 60분 기준 출연료가 약 1,500만 원 정도였다"고 구체적인 금액을 공개해 눈길을 끌었다.

다만 그는 "이 금액은 하루아침에 책정된 것이 아니다. 20년 방송 경력이 쌓인 결과"라며 단순히 '한 시간'의 대가가 아니라 오랜 커리어가 반영된 몸값임을 강조했다.

앞서 염경환 역시 라디오스타에 출연해 홈쇼핑 출연료 구조에 대해 언급한 바 있다.

그는 "한 시간에 10억 원 이상 판매가 나와도 출연료는 정해져 있다"며 "10년 동안 출연료를 한 번도 올리지 못했다"고 털어놨다. 판매 실적과 출연료가 반드시 비례하지는 않는다는 설명이다.


연예인 홈쇼핑 출연료 구조가 일부 공개되자 온라인에서는 "생각보다 현실적이다", "1시간 1,500만 원이면 적은 건 아니지", "연예인 걱정은 사치였네", "그래도 20년 경력 값" 등 다양한 반응이 이어지고 있다.

홈쇼핑 업계는 일반적으로 판매 실적과 무관하게 고정 출연료 체계를 유지하는 것으로 알려졌다. 다만 게스트의 인지도, 방송 경력, 영향력에 따라 등급과 금액 차이가 존재하는 만큼 연예인 '몸값'에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

