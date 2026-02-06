"연예인 걱정은 사치"...안선영 "홈쇼핑 60분 1500만 원"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 안선영이 과거 밝힌 홈쇼핑 출연료가 다시 화제를 모으고 있다.
안선영은 당시 "연예인 게스트도 등급이 있다"며 "나는 많이 받는 편이었다"고 밝혔다.
앞서 염경환 역시 라디오스타에 출연해 홈쇼핑 출연료 구조에 대해 언급한 바 있다.
그는 "한 시간에 10억 원 이상 판매가 나와도 출연료는 정해져 있다"며 "10년 동안 출연료를 한 번도 올리지 못했다"고 털어놨다. 판매 실적과 출연료가 반드시 비례하지는 않는다는 설명이다.
연예인 홈쇼핑 출연료 구조가 일부 공개되자 온라인에서는 "생각보다 현실적이다", "1시간 1,500만 원이면 적은 건 아니지", "연예인 걱정은 사치였네", "그래도 20년 경력 값" 등 다양한 반응이 이어지고 있다.
홈쇼핑 업계는 일반적으로 판매 실적과 무관하게 고정 출연료 체계를 유지하는 것으로 알려졌다. 다만 게스트의 인지도, 방송 경력, 영향력에 따라 등급과 금액 차이가 존재하는 만큼 연예인 '몸값'에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.
