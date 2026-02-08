'이숙캠' 맞소송 아내 "'나솔' 돌싱편 출연? 아직 미정, 방송 속 내 모습 오해 말길"

기사입력 2026-02-08 14:26


'이숙캠' 맞소송 아내 "'나솔' 돌싱편 출연? 아직 미정, 방송 속 내…

[스포츠조선 김소희 기자] JTBC '이혼숙려캠프'에 맞소송 부부로 출연해 화제를 모았던 김별 씨가 ENA 연애 예능 프로그램 '나는 솔로' 돌싱 특집 출연에 대해 "아직 정해진 것이 없다"고 밝혔다.

8일 김별 씨는 자신의 SNS 계정을 통해 "'나는 솔로'에 출연한다는 기사가 갑자기 12개나 올라왔다. 내가 메기 되는 거냐"며 관련 기사를 캡처해 올렸다.

이어 김별 씨는 "'나는 솔로' 출연과 관련해서는 아직 정해진 것이 아무것도 없다"며 "방송과 기사로 보이는 모습이 제 전부는 아니니 오해하지 말아달라"고 밝혔다.


'이숙캠' 맞소송 아내 "'나솔' 돌싱편 출연? 아직 미정, 방송 속 내…
앞서 최근 유튜브 채널 '사장님입니다'에는 '이혼숙려캠프 맞소송 부부 김별 충격적인 진실. 서장훈과 기싸움? 맞바람, 출연료? 나는솔로 돌싱특집 다 말할게요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 JTBC '이혼숙려캠프'에 맞소송 부부 아내로 출연해 화제를 모았던 김별 씨가 등장해 근황을 전했다.

이날 김별 씨는 시청자들에게 전하고 싶은 말이 있느냐는 질문에 "'나는 솔로' 돌싱 특집에 지원했다. 제발 연락이 왔으면 좋겠다"며 출연 의사를 밝혔고, 제작진을 향한 영상 편지를 통해 "'나는 솔로'는 제 최애 프로그램이다. 꼭 한 번 출연해보고 싶다"고 말해 이목을 끌었다.

한편 김별 씨는 지난해 12월 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에 맞소송 부부 아내로 출연했다. 당시 방송에서 부부는 상간 소송과 이혼 소송을 동시에 진행 중이라고 밝혀 충격을 안겼다. 김별 씨는 남편의 반복된 외도와 음주 문제 등을 언급하며 갈등을 고백했고, 남편이 별거 기간 중 홀로 육아를 감당하다가 고용한 베이비시터와의 바람폈다고 주장해 충격을 더했다. 결국 두 사람은 수차례 갈등 끝에 최종 이혼을 결정했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니 "저한테 관심 조금만 꺼주세요"..거침없는 덱스 행동에 당황('마니또클럽')

2.

‘제3공화국’·‘사랑과 야망’ 배우 최병학, 급성 심근경색 별세..오늘(8일) 1주기

3.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

4.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

5.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

연예 많이본뉴스
1.

제니 "저한테 관심 조금만 꺼주세요"..거침없는 덱스 행동에 당황('마니또클럽')

2.

‘제3공화국’·‘사랑과 야망’ 배우 최병학, 급성 심근경색 별세..오늘(8일) 1주기

3.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

4.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

5.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" '또 퇴장' 로메로 공식 사과! 손흥민 좀 본받아…"주장인데, 어떻게 이렇게 무책임해" 비난 폭발

2.

"올해는 욕심낸다. 인정받고 싶다" 거듭된 저평가에 지쳤다…WBC는 첫걸음일뿐, 고영표의 남다른 각오 [SC피플]

3.

경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

4.

'폭발! 안세영 서전 장식했다' 아시아단체선수권 결승 1단식 완승…세계38위 중국 상대 2-0 완파로 쾌조 출발

5.

"혹시 환불 안되나요?" 리버풀이 1200억에 영입한 프랑스 신성 수비수, '오피셜' 5일만에 "심각한 어깨 부상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.