'이숙캠' 맞소송 아내 "'나솔' 돌싱편 출연? 아직 미정, 방송 속 내 모습 오해 말길"

[스포츠조선 김소희 기자] JTBC '이혼숙려캠프'에 맞소송 부부로 출연해 화제를 모았던 김별 씨가 ENA 연애 예능 프로그램 '나는 솔로' 돌싱 특집 출연에 대해 "아직 정해진 것이 없다"고 밝혔다.
8일 김별 씨는 자신의 SNS 계정을 통해 "'나는 솔로'에 출연한다는 기사가 갑자기 12개나 올라왔다. 내가 메기 되는 거냐"며 관련 기사를 캡처해 올렸다.
이어 김별 씨는 "'나는 솔로' 출연과 관련해서는 아직 정해진 것이 아무것도 없다"며 "방송과 기사로 보이는 모습이 제 전부는 아니니 오해하지 말아달라"고 밝혔다.
앞서 최근 유튜브 채널 '사장님입니다'에는 '이혼숙려캠프 맞소송 부부 김별 충격적인 진실. 서장훈과 기싸움? 맞바람, 출연료? 나는솔로 돌싱특집 다 말할게요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 JTBC '이혼숙려캠프'에 맞소송 부부 아내로 출연해 화제를 모았던 김별 씨가 등장해 근황을 전했다.
이날 김별 씨는 시청자들에게 전하고 싶은 말이 있느냐는 질문에 "'나는 솔로' 돌싱 특집에 지원했다. 제발 연락이 왔으면 좋겠다"며 출연 의사를 밝혔고, 제작진을 향한 영상 편지를 통해 "'나는 솔로'는 제 최애 프로그램이다. 꼭 한 번 출연해보고 싶다"고 말해 이목을 끌었다.
한편 김별 씨는 지난해 12월 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에 맞소송 부부 아내로 출연했다. 당시 방송에서 부부는 상간 소송과 이혼 소송을 동시에 진행 중이라고 밝혀 충격을 안겼다. 김별 씨는 남편의 반복된 외도와 음주 문제 등을 언급하며 갈등을 고백했고, 남편이 별거 기간 중 홀로 육아를 감당하다가 고용한 베이비시터와의 바람폈다고 주장해 충격을 더했다. 결국 두 사람은 수차례 갈등 끝에 최종 이혼을 결정했다.