[SC이슈] 홍진경, 딸 라엘 '성형 의혹'에 직접 입 열었다.."다 보정, 가짜의 삶"

[스포츠조선 문지연 기자] 방송인 홍진경이 딸 라엘의 성형 의혹이 불거지자 직접 해명에 나섰다.
홍진경은 8일 자신의 개인 계정에 "라엘아 이 정도면 사기 아니냐! 너도 엄마 손잡고 가짜의 삶 한 번 나가자! 추후 라엘이와의 대화는 사전 딸 동의를 얻은 후 다시 피드에 올리겠습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 홍진경이 DM을 통해 라엘의 성형 의혹과 관련해 대화를 나눈 내용이 담겨 있다. 홍진경은 지인의 물음에 "그거 다 보정"이라며 "얼굴 돌려깎고 코 세우고 화장해주는 어플이 있나봐. 아주 중국 미녀처럼 해놨더라고. 나 무슨 판빙빙인줄. 내 사진 보정도 라엘이가 다 해줘"라면서 현재 라엘의 실물 사진과 영상을 공개해 시선을 모았다.
또 홍진경은 라엘이 현재 스키 연습에 매진 중이라는 것은 사실이라고 말하면서 "지금 스키 대회 참가 중이다. 연락이 안 된다. 자기 사진으로 (온라인에) 도배가 되고 있는데"라고 말해 웃음을 자아냈다.
최근 온라인 커뮤니티에는 홍진경의 딸 라엘의 근황이라며 여러 장의 사진이 게재됐다. 공개된 사진 속 라엘은 어린 시절과는 사뭇 달라진 모습으로 폭풍 성장을 한 것이 아니냐는 의혹이 불거진 것. 특히 해당 사진에서 또렷한 눈매와 콧대 덕에 "성형을 한 것 아니냐"는 의혹까지 이어지면서 온라인을 뜨겁게 달궜다. 이에 홍진경은 직접 사진을 올리면서 적극 해명에 나섰다.