박신혜 변장쇼 막 내리나..'예삐'추적 이어 비밀 아지트까지 발견('언더커버 미쓰홍')

기사입력 2026-02-08


[스포츠조선 문지연 기자] 박신혜가 한민증권 내 비밀 아지트의 출입문을 발견하며 진실에 한 발짝 다가선다.

8일 방송되는
tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 나지현 연출) 8회에서는 한민증권 '소.방.차'의 의심스러운 행보와 이를 추적하는 홍금보(박신혜)의 활약이 펼쳐진다.

지난 7회 방송에서는 그렇게 찾아 헤매던 비자금 장부가 실수로 소실되었다는 것을 알고 허탈감에 빠진 홍금보가 언더커버 작전을 접고 증권감독원으로 돌아가야만 하는 상황에 놓였다. 실낱 같은 희망을 걸고 내부 고발자 '예삐'에게 메일을 보낸 홍금보는 뜻밖에도 응답을 받았고 두 사람의 만남은 결국 불발됐지만, 그동안 눈여겨봐 왔던 '예삐' 후보 3인방 중 한 명이라고 확신하게 된 계기가 생겼다. 엔딩 장면에서는 방진목(김도현) 과장을 지목한 홍금보가 포착한 결정적 단서가 무엇일지 안방극장의 궁금증이 폭발했다.

오늘 8회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 한민증권 내 비밀 아지트 출입문을 발견한 홍금보의 모습이 담겼다. '관계자 외 출입 금지'라는 경고문이 붙은 문 앞에서 홍금보는 '소.방.차' 멤버인 방진목 과장 그리고 차중일(임철수) 부장과 대면한다. 차 부장은 곧바로 출입문 앞을 막아서지만, 그동안 여러 방법으로 그의 괴롭힘에 반격해 왔던 홍금보가 어떤 묘수를 꺼내 들어 목적을 달성할지 궁금증을 모은다.

뿐만 아니라 신정우(고경표) 사장까지 복도에 등장해 이들의 대치 상황은 더욱 의미심장하게 흘러간다. 과연 비밀 아지트 내에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 비자금 장부를 찾지 못해 미궁에 빠진 홍금보의 언더커버 임무가 다른 돌파구를 찾을 수 있을지 본방 사수 욕구를 자극한다.

tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 8일 오후 9시 10분 8회가 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

