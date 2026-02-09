카카오게임즈, 글로벌 K팝 팬덤 공략을 위한 캐주얼 신작 '슴미니즈' 곧 출시

|
카카오게임즈가 글로벌 K팝 팬덤을 위한 신작을 처음으로 선보인다.
카카오게임즈는 그동안 '프렌즈팝콘', '프렌즈타운' 등 카카오프렌즈 IP 기반 캐주얼 게임을 통해 퍼즐 장르 이벤트 운영, 장기 서비스, 소셜 기능 설계 등 안정적인 캐주얼 운영 역량을 쌓아왔는데, 기존 자체 IP 중심 구조를 넘어 SM 아티스트 기반 글로벌 팬덤 캐주얼이라는 새로운 축을 개척하는 작품이라는 점에서 의미가 크다고 할 수 있다.
'SMiniz'는 전통적인 매치3 퍼즐의 구조를 기반으로 하되, 팬덤형 경험을 결합한 것이 특징이다. 단순 보상이 아닌 아티스트 기반 포토카드 수집 시스템을 도입해 '게임 아이템'이 아닌 '덕질 굿즈'에 가까운 감성을 구현했다. 또 이용자가 직접 꾸미는 '탑로더'와 '덕질존'을 통해 플레이 결과가 개인의 취향 공간으로 축적되도록 설계했고, SM 아티스트의 실제 활동 착장을 반영한 코스튬 시스템을 도입해 현실 연계성도 강화한 것이 특징이다.
이외 미니즈 캐릭터는 실제 아티스트의 특징을 세밀하게 반영한 디자인과 높은 아트 퀄리티로 호평을 받으며, 단순 라이선스 게임이 아닌 IP 재해석의 완성도를 보여줬다고 할 수 있다.
카카오게임즈 관계자는 "1분기에 선보이는 'SMiniz'를 시작으로 글로벌 이용자를 겨냥한 다장르 신작을 선보일 계획"이라며 "글로벌 팬덤을 즐겁게 할 다양한 방법을 모색해 'SMiniz'의 인지도를 제고해 나갈 것"이라고 말했다.
