카카오게임즈, 글로벌 K팝 팬덤 공략을 위한 캐주얼 신작 '슴미니즈' 곧 출시

기사입력 2026-02-09 14:09


카카오게임즈가 글로벌 K팝 팬덤을 위한 신작을 처음으로 선보인다.

카카오게임즈가 지난 2024년 SM엔터테인먼트와 IP 라이선스 계약을 체결하고 소속 아티스트를 활용한 글로벌 모바일게임 개발에 착수, 올 1분기 내 출시를 예고하고 있는 캐주얼 신작 'SMiniz(슴미니즈)'이 바로 그 주인공이다. 개발은 '프렌즈팝콘', '프렌즈타운' 등을 선보인 캐주얼 전문 개발사 메타보라가 맡아 카카오 계열사간 시너지에도 관심이 모아진다.

카카오게임즈는 그동안 '프렌즈팝콘', '프렌즈타운' 등 카카오프렌즈 IP 기반 캐주얼 게임을 통해 퍼즐 장르 이벤트 운영, 장기 서비스, 소셜 기능 설계 등 안정적인 캐주얼 운영 역량을 쌓아왔는데, 기존 자체 IP 중심 구조를 넘어 SM 아티스트 기반 글로벌 팬덤 캐주얼이라는 새로운 축을 개척하는 작품이라는 점에서 의미가 크다고 할 수 있다.

'SMiniz'는 전통적인 매치3 퍼즐의 구조를 기반으로 하되, 팬덤형 경험을 결합한 것이 특징이다. 단순 보상이 아닌 아티스트 기반 포토카드 수집 시스템을 도입해 '게임 아이템'이 아닌 '덕질 굿즈'에 가까운 감성을 구현했다. 또 이용자가 직접 꾸미는 '탑로더'와 '덕질존'을 통해 플레이 결과가 개인의 취향 공간으로 축적되도록 설계했고, SM 아티스트의 실제 활동 착장을 반영한 코스튬 시스템을 도입해 현실 연계성도 강화한 것이 특징이다.

단순 퍼즐 클리어 중심의 게임이 아니라, 플레이는 캐주얼이면서도 몰입은 팬덤형인 이중 구조를 갖췄다고 할 수 있다. 'SMiniz'는 지난해 12월 진행된 글로벌 CBT에서도 긍정적인 평가를 받았다. 테스트에서는 NCT, 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE) 등 SM 소속 아티스트의 매력을 담은 미니즈 캐릭터가 최초 공개됐다.

테스트 종료 후 설문조사 결과, 다수의 참가자가 출시 이후에도 게임을 플레이할 의향이 있다고 응답했으며, 특히 포토카드와 실제 활동 착장을 반영한 코스튬 등 '손맛과 보는 맛'을 자극한 요소들이 긍정적으로 평가됐다고 카카오게임즈는 전했다.

이외 미니즈 캐릭터는 실제 아티스트의 특징을 세밀하게 반영한 디자인과 높은 아트 퀄리티로 호평을 받으며, 단순 라이선스 게임이 아닌 IP 재해석의 완성도를 보여줬다고 할 수 있다.

카카오게임즈 관계자는 "1분기에 선보이는 'SMiniz'를 시작으로 글로벌 이용자를 겨냥한 다장르 신작을 선보일 계획"이라며 "글로벌 팬덤을 즐겁게 할 다양한 방법을 모색해 'SMiniz'의 인지도를 제고해 나갈 것"이라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

