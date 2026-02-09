[인터뷰②] 신세경 "첫 도전한 북한 사투리→패티김 노래까지..'평양 출신이냐?' 호평에 안도"('휴민트')

기사입력 2026-02-09 14:14


[인터뷰②] 신세경 "첫 도전한 북한 사투리→패티김 노래까지..'평양 출…
사진=더프레젠트컴퍼니

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신세경(36)이 "처음 도전한 평양 사투리, 연기 칭찬에 안도했다"고 말했다.

신세경이 9일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 신세경은 극 중 블라디보스토크의 북한 식당 종업원 채선화를 연기했다.

신세경은 "데뷔 이래 처음으로 북한 사투리를 구사하는 연기였다. 나름 내겐 큰 도전이었는데, 굉장히 잘 해내고 싶은 욕심이 있었다. 이번에 공부하면서 알게 됐는데 북한의 지역별 사투리 뉘앙스가 전부 다르더라. 내가 연기한 채선화는 평양에서 온 친구였고 딱 그 또래 평양 사투리를 구사하고 싶어 북한말 선생님과 함께 열심히 공부했다. '휴민트'의 채선화 예고 클립이 처음 공개됐을 때 네티즌이 '신세경 평양 출신이냐'라는 칭찬을 많이 해줬다. 짧은 클립으로 공개가 됐는데 다행히 좋은 이야기가 많더라. 그런 반응을 보면서 '1차로 통과했다'라는 안도를 하기도 했다"며 "영화 속 채선화가 영화 속에서 부르는 패티김의 '이별' 노래 역시 보컬 선생님을 통해 연습했다. 마치 아이돌 연습생 같은데, 채선화에겐 그 장면이 여러 정서가 담긴 노래였다. 여러 가지 너무 중요한 신이라 다양한 점을 신경 쓰려고 했다. '휴민트' 흥행 공약으로 노래는 힘들 것 같다. 워낙 훌륭한 보컬이 아니라 쉽지 않다. 이 노래를 라이브로 부르면 여러 사람이 난처할 수 있다. 립싱크는 고려해 볼 수 있겠으나 듣는 분도 즐겁지 않을 수 있지 않을까?"라고 웃었다.

'휴민트' 속 아름다운 비주얼을 담단한 것 또한 "결과를 보고 만족스러웠다. 나는 '휴민트' 뿐만 아니라 다른 작품을 할 때도 가장 좋은 컨디션으로 카메라 앞에 서려고 노력한다. 외적인 부분으로 대단히 준비한 것은 없는데 분위기에 맞게끔 스태프들이 노력을 많이 해준 덕분인 것 같다. 내게 가장 잘 어울리고 채선화의 매력적인 지점을 찾을 수 있게 스태프들이 창조해줬다. 채선화가 입는 한복도 다양한 색깔을 고민했는데 옥색 한복이 채선화의 분위기와 가장 잘 맞더라. 그 신의 분위기와 잘 어울리고 나에게도 잘 어울려 선택하게 됐다"고 답했다.

'휴민트'는 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

2.

'63세' 김병세, 15세 연하 미국 사업가와 결혼..“후광 보이고 선녀 같았다”

3.

[단독] 제니·고윤정 다음은 박보영..차태현·이선빈·강훈·황광희와 '마니또 클럽' 가입

4.

'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 눈물 쏟았다.."거짓된 말들이 고요해질 때까지"

5.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

2.

'63세' 김병세, 15세 연하 미국 사업가와 결혼..“후광 보이고 선녀 같았다”

3.

[단독] 제니·고윤정 다음은 박보영..차태현·이선빈·강훈·황광희와 '마니또 클럽' 가입

4.

'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 눈물 쏟았다.."거짓된 말들이 고요해질 때까지"

5.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"억울합니다, 정말 억울합니다" 일본 부정행위 실격! 동계올림픽 1호 대국민 변명..."꿈이었으면 좋겠다" 선수는 답답해 미칠 지경

2.

"韓 공격수 위상 드높였다" '환상 데뷔골' 오현규-'환상 AS' 황의조, 우정의 코리안더비 후 '뜨거운 포옹'

3.

손흥민 만세! '영혼의 파트너' 부앙가랑 끝까지 간다...LAFC 탈출 불발 유력 "대체자 없이 이적 불가, 선수 측 비관적"

4.

김연아 작심 발언→"죄송합니다, 진짜 죄송합니다" 전혀 없었다, 대국민 사과 대신 올림픽 복귀...도핑 논란 핵심 인물, "여전히 예의 주시"

5.

"맏형 김상겸 銀! K-보드 신화의 시작! 유승은, 최가온, 이채운... 최애선수 일정X성적X기록 여기서 확인하세요!" 대한체육회, 밀라노-코르티나2026 공식 홈페이지 운영中[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.