[인터뷰②] 신세경 "첫 도전한 북한 사투리→패티김 노래까지..'평양 출신이냐?' 호평에 안도"('휴민트')

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신세경(36)이 "처음 도전한 평양 사투리, 연기 칭찬에 안도했다"고 말했다.
신세경이 9일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.
'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 신세경은 극 중 블라디보스토크의 북한 식당 종업원 채선화를 연기했다.
신세경은 "데뷔 이래 처음으로 북한 사투리를 구사하는 연기였다. 나름 내겐 큰 도전이었는데, 굉장히 잘 해내고 싶은 욕심이 있었다. 이번에 공부하면서 알게 됐는데 북한의 지역별 사투리 뉘앙스가 전부 다르더라. 내가 연기한 채선화는 평양에서 온 친구였고 딱 그 또래 평양 사투리를 구사하고 싶어 북한말 선생님과 함께 열심히 공부했다. '휴민트'의 채선화 예고 클립이 처음 공개됐을 때 네티즌이 '신세경 평양 출신이냐'라는 칭찬을 많이 해줬다. 짧은 클립으로 공개가 됐는데 다행히 좋은 이야기가 많더라. 그런 반응을 보면서 '1차로 통과했다'라는 안도를 하기도 했다"며 "영화 속 채선화가 영화 속에서 부르는 패티김의 '이별' 노래 역시 보컬 선생님을 통해 연습했다. 마치 아이돌 연습생 같은데, 채선화에겐 그 장면이 여러 정서가 담긴 노래였다. 여러 가지 너무 중요한 신이라 다양한 점을 신경 쓰려고 했다. '휴민트' 흥행 공약으로 노래는 힘들 것 같다. 워낙 훌륭한 보컬이 아니라 쉽지 않다. 이 노래를 라이브로 부르면 여러 사람이 난처할 수 있다. 립싱크는 고려해 볼 수 있겠으나 듣는 분도 즐겁지 않을 수 있지 않을까?"라고 웃었다.
'휴민트' 속 아름다운 비주얼을 담단한 것 또한 "결과를 보고 만족스러웠다. 나는 '휴민트' 뿐만 아니라 다른 작품을 할 때도 가장 좋은 컨디션으로 카메라 앞에 서려고 노력한다. 외적인 부분으로 대단히 준비한 것은 없는데 분위기에 맞게끔 스태프들이 노력을 많이 해준 덕분인 것 같다. 내게 가장 잘 어울리고 채선화의 매력적인 지점을 찾을 수 있게 스태프들이 창조해줬다. 채선화가 입는 한복도 다양한 색깔을 고민했는데 옥색 한복이 채선화의 분위기와 가장 잘 맞더라. 그 신의 분위기와 잘 어울리고 나에게도 잘 어울려 선택하게 됐다"고 답했다.
'휴민트'는 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11일 개봉한다.