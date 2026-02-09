[인터뷰③] 신세경 "박정민 멜로 눈빛에 실제로 가슴 철렁..신발 세계관에 눈물나기도"('휴민트')

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신세경(36)이 "재회한 박정민 눈빛에 실제로 가슴이 철렁였다"고 말했다.
신세경이 9일 오후 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작) 인터뷰에서 블라디보스토크의 북한 식당 종업원 채선화 역을 소화하면서 호흡을 맞춘 전 약혼자이자 북한 국가보위성 조장 박건 역의 박정민에 대해 칭찬을 아끼지 않았다.
신세경은 '휴민트'의 멜로 서사를 함께 완성한 박정민에 대해 "촬영 전 제작사 사무실에서 처음 박정민을 봤다. 그때 류승완 감독이 '박정민의 작품 중 좋아하는 작품 있냐'고 물어봤는데 그 질문에 대답을 못하겠더라. 정말 딱 하나만 꼽기 어려울 정도로 매 작품 박정민이란 배우가 인상 깊은 연기를 해왔다고 생각했다. 모두가 그렇듯 박정민은 함께 작업하고 싶은 배우였고 특별히 이 작품 안에서 멜로적인 요소를 함께한다고 해서 많이 설레고 반가웠다. 실제로 연기 호흡을 맞춰 보니 내가 생각했던 것보다 더 좋았고 또래였지만 배울점이 많은 배우라고 생각하게 됐다"며 "나는 아주 어린 시절부터 활동을 했고 지금은 제법 안정되긴 했지만, 어릴 때는 촬영 환경, 동료 배우, 감독의 기분 등에 영향을 많이 받았다. 그래서 촬영하고 나서 후회했던 경우도 많았는데 현장에서 지켜봤을 때 그러한 현장 분위기와 달리 자신의 것을 묵묵히 하는 박정민의 모습이 멋지더라. 저렇게 해야 시간이 지나도 후회 없는 작품을 만들 수 있다는 것을 배우게 됐다"고 곱씹었다.
"자신의 연기 인생에서 멜로는 못 할 것"이라고 생각했다는 박정민의 고백에 신세경은 "박정민이 정말 과하게 겸손한 것 같다. 왜냐면 실제로 멜로 연기가 너무 좋았다. 영화의 모든 신에 박건과 채선화의 전사를 설명할 수 없었다. 정서적으로 표현할 수 있는 정확한 신은 나와 박정민이 잘 표현해 관객을 완벽하게 설득해야만 했다. 그런 장면들은 놓치는 것 없이 120% 소화해야 했다. 그래서 더 잘 해내고 싶었는데 박정민 덕분에 두 캐릭터의 전사가 잘 설명되고 완성된 것 같다"고 말했다.
'전 남친' 신드롬을 일으킨 박정민에 대해서는 "좋은 기운이 우리 '휴민트' 팀에 왔다고 생각했다. 청룡영화상 이슈와 별개로 가까운 거리에서 박정민을 지켜본 한 사람으로서 밝히자면 너무 매력적인 배우다. 굉장히 좋은 때에 좋은 캐릭터가 제 주인을 잘 만났다고 생각한다"며 "촬영 할 때 모니터로 본 박건이 정말 너무 멋있더라. 그동안 박정민에게 보지 못한 느낌이라 더 그렇게 보였던 것 같기도 하다. 박정민에게 볼 수 없었던 새로운 얼굴을 '휴민트'로 본 것 같기도 했다"며 "특히 박정민이 너무 근사하다고 생각했던 지점이 눈빛이었다. 정확히 기억에 남는 신이 있는데, 레스토랑에서 박건과 채선화가 오랜만에 재회하는 신이었다. 그 장면 속 채선화를 바라보는 박건의 눈빛에 실제로 심장이 철렁하는 기분이 들었다. 박건이 채선화에게 자신의 신발을 신겨주는 장면도 큰 울림이 있는 장면이었다. 그 장면은 촬영 전 콘티를 볼 때부터 그림만 봐도 눈물이 났다. (화사와 선보였던) 박정민의 신발 세계관 속에서 연결될 수 있겠지만 두 인물이 다른 사람이라고 생각해 또 다른 재미로 다가올 것 같다. 채선화에게 신발을 신겨주는 박건의 모습은 정말 멋졌다"고 감탄했다.
'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11일 개봉한다.