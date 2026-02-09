'학폭논란' 황영웅, '생기부 해명' 통했나…취소됐던 강진 축제 다시 선다

기사입력 2026-02-09 14:27


[스포츠조선 김준석 기자] 학교폭력 등 각종 논란으로 활동을 중단했던 가수 황영웅이 전남 강진 축제 무대에 다시 서게 됐다.

9일 매일경제 스타투데이에 따르면 황영웅은 오는 28일 열리는 '제54회 강진청자축제 청자의 소리 콘서트' 최종 라인업에 이름을 올렸다.

앞서 황영웅의 행사 출연 소식이 알려지자 일부 주민들과 대중 사이에서 반대 목소리가 제기됐고, 강진군청은 출연 여부를 재검토하는 과정을 거친 것으로 전해졌다. 한때 출연이 취소됐다는 소식도 알려지며 논란이 확산됐다.

이후 황영웅의 소속사 골든보이스는 지난달 공식 입장을 통해 과거 제기된 학교폭력 의혹 등을 전면 부인했다.

특히 중학교 생활기록부를 공개하며 억울함을 호소했고, 군청 측에도 관련 내용을 직접 설명한 것으로 알려졌다.

이 같은 해명 이후 황영웅의 강진 축제 출연이 다시 확정된 것으로 전해지면서 관심이 쏠리고 있다.

다만 강진군청은 현재까지 공식 입장을 내지 않고 있으며, 축제 포스터에도 황영웅의 이름은 공개되지 않은 상태다.

군청 측은 민원이 이어지자 "내부 검토 중"이라는 입장을 밝혀왔다.


한편 황영웅은 2022년 MBN '불타는 트롯맨'에 출연해 유력 우승 후보로 거론됐으나, 전 여자친구 폭행 의혹과 학교폭력, 상해 전과 논란 등이 불거지며 프로그램에서 하차했다. 이후 방송 활동을 중단해왔다.

