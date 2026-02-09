'삭발식' 아이엠→'재결합' 강다니엘…오늘(9일) 나란히 입대[SC이슈]
|몬스타엑스 아이엠(왼쪽), 강다니엘. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] K팝 아티스트 두 사람이 같은 날 입대 소식을 전했다. 그룹 몬스타엑스 아이엠과 워너원 강다니엘이 국방의 의무를 위해 잠시 무대를 떠나는 것.
아이엠은 9일 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무한다. 입소 당일 별도의 공식 행사는 진행되지 않는다.
앞서 아이엠은 지난 1일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 '2026 몬스타엑스 월드투어 더 엑스 : 넥서스(THE X : NEXUS)' 마지막 공연에서 팬들 앞에서 삭발식을 진행한 바 있다.
당시 멤버들이 직접 머리를 밀어주는 장면에 팬들은 눈물을 보이며 아쉬움을 드러냈다. 아이엠은 "허리가 좋지 않지만 군 입대 전 마지막 공연이라 하지 않을 수 없었다. 사랑의 힘이 대단한 것 같다"며 "몬베베 (몬스타엑스 팬덤명) 덕분에 계속 활동할 수 있었다. 10년 넘게 이어온 몬스타엑스 활동을 잠시 접고 다녀오겠다"고 밝혔다.
|지난 1일 몬스타엑스 단독 콘서트에서 삭발식을 진행한 아이엠. 사진 출처=온라인 커뮤니티
몬스타엑스는 아이엠을 제외한 전 멤버가 군 복무를 마친 상태다. 오는 4월 일본 치바 라라 아레나 도쿄베이, 5월 오사카 오오키니 아레나 마이시마에서 월드투어를 이어갈 예정이다.
같은 날 워너원 출신 강다니엘도 육군 현역으로 입대한다. 기초군사훈련 후 약 18개월간 군 복무를 이어갈 예정이며, 소속사는 군 장병과 가족을 배려해 입소 당일 공식 행사 없이 팬들의 현장 방문 자제를 당부했다.
|입대를 앞두고 삭발 사진을 공개한 강다니엘. 사진 출처=강다니엘 SNS
1996년생인 강다니엘은 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'에서 최종 1위를 차지하며 워너원 센터로 데뷔, 폭발적인 인기를 얻었다. 2019년 팀 활동 종료 후에는 솔로 아티스트로 전향해 음악과 공연, 방송 등 다방면에서 활동해왔다.
특히 이번 입대는 워너원 재결합 프로젝트와 맞물려 더욱 관심을 모았다. 워너원은 데뷔 10주년을 앞두고 Mnet 리얼리티 예능 '위 고 어게인(We GO Again)' 출연을 예고했으며, 올해 상반기 공개를 목표로 제작 중이다.
강다니엘은 팬 플랫폼을 통해 "군대(유학)를 가게 돼 인트로 정도 함께할 것 같다"고 밝히며 재결합 콘텐츠에 일부 참여한다는 의지를 전하기도 했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
