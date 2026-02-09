'휴민트' 정유진, 조인성 후배 됐다…카리스마 국정원 요원 변신

기사입력 2026-02-09 16:35


'휴민트' 정유진, 조인성 후배 됐다…카리스마 국정원 요원 변신
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정유진이 '휴민트'로 또 한번의 연기 변신에 나선다.

영화 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. '베를린', '모가디슈'를 잇는 류승완 감독의 차기작이자 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등 화려한 라인업으로 앞서 큰 화제를 모았다. 이에 정유진은 국정원 요원이자 조 과장(조인성)의 후배 임 대리 역으로 출연하며 극의 몰입도를 더할 예정이다.

그간 정유진은 '능력자 캐릭터'를 도맡아 오며 독보적인 영역을 구축해 왔다. 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'의 남다른 추진력을 가진 현실 직장인 강세영 역을 시작으로 '서른이지만 열일곱입니다'에서 당당하고 시원시원한 회사 대표 강희수 역으로 분하며 지적 이미지를 굳혔다.

이후 '로맨스는 별책부록'의 촉망받는 편집자 송해린과 '유령을 잡아라'의 광역수사대 팀장 하마리 역을 거치며 매 작품 신뢰감을 주는 배우로서 자리매김한 정유진. 특히 '블랙의 신부'에서는 수단과 방법을 가리지 않는 엘리트 변호사 진유희 역을 완벽히 소화하며 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 입증했다.

그런가 하면 '휴민트'에서 정유진이 맡은 임 대리는 이러한 '능력캐' 계보의 정점을 찍는 인물이다. 날카로운 분석력과 업무 수행 능력을 갖춘 국정원의 브레인으로서 조 과장을 든든히 백업하는 면모를 가진 것. 하지만 자신이 옳다고 생각하는 부분에는 가감 없이 의견을 표출하는 당돌함 또한 지녔다. 정유진 특유의 지적인 아우라와 탄탄하게 쌓아온 연기 내공을 통해 팽팽한 긴장감을 배가시킬 것으로 기대를 모은다. 매 작품 '능력캐'의 정석을 보여주며 대중들에게 호평을 받아온 정유진이 이번 '휴민트'에서는 또 어떤 강렬한 변신으로 인생 캐릭터를 경신할지 귀추가 주목된다.

한편, 영화 '휴민트'는 오는 2월 11일 전국 극장에서 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

