역주행 로맨스 숨은 주역..'아기가 생겼어요' 장여빈 이목 집중
[스포츠조선 문지연 기자] '아기가 생겼어요' 장여빈이 역주행 로맨스의 숨은 주역으로 이목을 사로잡았다.
채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'가 본격적인 2막의 시작을 알린 가운데, 태한주류의 MZ 인턴 강세현 역을 맡은 배우 장여빈이 안방극장에 눈도장을 확실하게 찍었다. 통통 튀는 배역에 완벽히 녹아든 '캐아일체' 열연부터 극 중 최진혁과 오연서만을 위한 큐피드 활약까지 아낌없이 선보인 것. 이는 '아기가 생겼어요' 7-8회에서 두드러졌다.
강세현(장여빈)의 러브 레이더가 가동하자 이야기는 더욱 흥미롭게 흘러갔다. 그가 삼촌 강두준(최진혁)과 장희원(오연서) 사이에 흐르는 이상 기류를 발 빠르게 감지, 두 사람을 연결해주는 메신저로 깜짝 변신했다.
이후 강세현은 원두 커플의 사랑 사수 대작전을 진두지휘해 심장이 두근거리는 재미를 선사했다. 그는 장희원과 함께 극장 나들이에 나섰고, 그곳에서 강두준과 고비서(김기두)를 만났다. 네 사람의 만남은 놀라운 우연을 가장한 강세현의 귀여운 계략(?)에서 비롯됐기에 시청자들의 얼굴에 웃음꽃을 피웠다.
강세현 덕분에 강두준과 장희원은 서로를 이해하며, 쌍방향 로맨스에 한 걸음 더 가까이 다가섰다. 그로 인해 안방의 설렘지수를 한층 높인 동시에 흥미로운 전개에 힘을 더한 결과를 낳았다.
뿐만 아니라, 강세현의 따뜻한 면모도 함께 느낄 수 있어 눈길을 끌었다. 성공리에 마친 원두 커플의 사랑 사수 대작전을 통해 오직 일과 사랑밖에 모르던 삼촌에게 찾아온 인연을 지켜주고 싶은 바람, 평소 존경하던 사수를 응원하는 마음 등이 화면 너머로까지 전해져 훈훈함을 불어넣었다.
장여빈은 '아기가 생겼어요'의 묘미를 배가시킨 히든카드로 하드캐리했다. 해피 엔딩을 향해 나아갈 수 있는 발판을 마련해준 것은 물론, 주요 서사의 한 축을 책임진 인물로서도 역할을 다해냈기 때문. 이는 몰입감 넘치는 연기력과 생기 넘치는 비타민 매력이 조화롭게 어우러져 가능했던 대목이라는 반응이다.
이처럼 회가 거듭될수록 강력한 존재감을 내뿜고 있는 장여빈. '아기가 생겼어요'에 없어서는 안 될 인물로 굳게 자리매김한 그가 남은 이야기에서는 어떤 모습으로 보는 즐거움을 불러일으킬지 궁금증을 자극하고 있다.
장여빈이 출연 중인 채널A '아기가 생겼어요'는 매주 토, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
