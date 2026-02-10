랄랄, 일주일 굶기 성공 '극한 다이어트'..."나 좀 독하다"

기사입력 2026-02-10 06:50


랄랄, 일주일 굶기 성공 '극한 다이어트'..."나 좀 독하다"

랄랄, 일주일 굶기 성공 '극한 다이어트'..."나 좀 독하다"

랄랄, 일주일 굶기 성공 '극한 다이어트'..."나 좀 독하다"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 겸 크리에이터 랄랄이 독했던 과거를 떠올리며 다이어트에 대한 의지를 불태웠다.

랄랄은 9일 "솔직히 나 좀 독하다"라면서 일상을 전했다.

이날 랄랄은 "오후 운동 완료. 최초로 내일이면 금주 일주일 차"라고 밝혔다. 이어 러닝머신을 배경으로 사진을 촬영 중인 랄랄. 이때 다소 코믹한 표정을 짓고 있는 모습이 웃음을 안겼다. 최근 랄랄은 73kg라며 자신의 몸무게를 공개한 뒤, 금주와 함께 다이어트 시작을 알렸던바.

이후 유튜브 채널을 통해 러닝을 하는 모습을 공개하고 집에서 러닝머신을 하는 등 꾸준히 운동에 나선 랄랄이다.

그러나 금주와 다이어트를 동시에 하기란 쉽지 않은 상황. 이에 랄랄은 "20살 때 생다리 골반 빼서 찢기 성공, 입시 전 일주일 굶기 성공, 발톱 네 개 연속 빠져도 춤추기 성공, 한 달 몸 만들어 바프 성공"이라면서 과거 힘든 상황 속에서도 성공했던 일들을 떠올리며 다이어트에 대한 의지를 다시 한번 다졌다. 이어 랄랄은 "솔직히 나 좀 독하다"라며 "금주하니까 확실히 행복하진 않지만 차분해지는 느낌"이라며 웃었다.

새벽 1시, 고비가 찾아왔다. 현재까지 1kg 감량했다는 랄랄은 "우울하고 배고프다. 감자탕에 소주 먹고 싶다. 살을 왜 빼야 하는 거냐"라면서 우울한 표정을 지었다.

결국 "인성 유지비"라면서 깐풍기 치킨을 배달 시킨 뒤, 맥주와 먹방을 한 랄랄은 "12시 지나서 다음날이라 먹은 거다. 다시 금주 1일 차"라고 해 웃음을 안겼다.

한편, 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

3.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

충격 폭로! "존재 자체가 팀에 부담" 손흥민 다음은 로메로…이사회 저격+퇴장 패배 원흉→대체자는 실바

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.