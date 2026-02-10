랄랄, 일주일 굶기 성공 '극한 다이어트'..."나 좀 독하다"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 겸 크리에이터 랄랄이 독했던 과거를 떠올리며 다이어트에 대한 의지를 불태웠다.
랄랄은 9일 "솔직히 나 좀 독하다"라면서 일상을 전했다.
이날 랄랄은 "오후 운동 완료. 최초로 내일이면 금주 일주일 차"라고 밝혔다. 이어 러닝머신을 배경으로 사진을 촬영 중인 랄랄. 이때 다소 코믹한 표정을 짓고 있는 모습이 웃음을 안겼다. 최근 랄랄은 73kg라며 자신의 몸무게를 공개한 뒤, 금주와 함께 다이어트 시작을 알렸던바.
이후 유튜브 채널을 통해 러닝을 하는 모습을 공개하고 집에서 러닝머신을 하는 등 꾸준히 운동에 나선 랄랄이다.
그러나 금주와 다이어트를 동시에 하기란 쉽지 않은 상황. 이에 랄랄은 "20살 때 생다리 골반 빼서 찢기 성공, 입시 전 일주일 굶기 성공, 발톱 네 개 연속 빠져도 춤추기 성공, 한 달 몸 만들어 바프 성공"이라면서 과거 힘든 상황 속에서도 성공했던 일들을 떠올리며 다이어트에 대한 의지를 다시 한번 다졌다. 이어 랄랄은 "솔직히 나 좀 독하다"라며 "금주하니까 확실히 행복하진 않지만 차분해지는 느낌"이라며 웃었다.
새벽 1시, 고비가 찾아왔다. 현재까지 1kg 감량했다는 랄랄은 "우울하고 배고프다. 감자탕에 소주 먹고 싶다. 살을 왜 빼야 하는 거냐"라면서 우울한 표정을 지었다.
결국 "인성 유지비"라면서 깐풍기 치킨을 배달 시킨 뒤, 맥주와 먹방을 한 랄랄은 "12시 지나서 다음날이라 먹은 거다. 다시 금주 1일 차"라고 해 웃음을 안겼다.