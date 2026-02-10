'버스커버스커 원년 멤버' 박경구, 향년 38세로 사망…장범준도 애도[SC이슈]

[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 장범준과 함께 버스킹 시절을 보낸 밴드 버스커버스커 원년 멤버 박경구가 38세의 나이로 세상을 떠났다.
고인의 유족은 지난 7일 고인의 SNS 계정을 통해 부고를 전하며 "아직도 믿기지 않는 마음이지만 가족들을 대신해 소식을 전한다"며 "형의 마지막 가는 길에 따뜻한 마음으로 함께해주시면 감사하겠다"고 밝혔다.
사인은 공개되지 않았다. 장례는 남양주 장례식장에서 치러졌으며 발인은 9일 엄수됐다.
절친한 친구였던 장범준도 9일 자신의 유튜브 채널에 '박경구 Best Live Clip' 영상을 올리며 애도의 뜻을 전했다. 앞서 장범준은 지난해 3월 정규 4집 '찌질의 역사'를 발표하며 "경구의 건강을 기원한다"는 글을 남긴 바 있어 안타까움을 더하고 있다.
갑작스러운 비보에 지인과 팬들의 추모도 이어지고 있다.
고인은 장범준과 함께 버스킹 활동을 하며 팀 색깔을 구축한 초기 멤버로, 음악 작업에도 깊이 관여했다. '어려운 여자', '사랑이란 말이 어울리는 사람', '홍대와 건대 사이' 등 다수 곡 작업에 참여했으며, 장범준 솔로 1집 수록곡 '어려운 여자', '낙엽엔딩', '신풍역 2번출구 블루스' 등 작사, 작곡, 편곡에도 힘을 보탰다. 특히 '홍대와 건대 사이', '잠이 오질 않네요' 등의 원작자로 알려져 있다.