'레이디 두아' 신혜선 "8년 만에 만난 이준혁, 여전히 잘생겼어"

10일 앰버서더 풀만 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작보고회. 신혜선과 이준혁이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 신혜선과 이준혁이 '비밀의 숲' 이후 8년 만에 재회했다.
넷플릭스는 10일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 시리즈 '레이디 두아'(추송연 극본, 김진민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 김진민 감독, 배우 신혜선, 이준혁이 참석했다.
신혜선과 이준혁은 '비밀의 숲' 이후 8년 만에 재회했다. 이준혁은 "이번에도 자주 본 것은 아니다. 워낙에 추격하는 역할이다 보니. 그런데 혜선이에 대한 기본적인 신뢰가 있었다. 제 느낌으로서는 굉장히 훌륭한 일꾼이고 동료다. 그래서 마음이 편안하고, 제가 없는 곳에서도 모든 것을 채워준다. 이 작품이 끝나고 나니 '혜선이랑 또 하고 싶다'는 생각이 들었다. 편하고 좋다는 생각이 들었다"면서 "저희가 50대쯤 성공한 부부로 만나서 밖에 나가기 싫어하는데 주변의 유혹이 있음에도 귀찮아서 불륜을 안 하는, 소파에 앉아서 넷플릭스만 보다가 결말에 결국엔 발을 떼서 밖을 나가는 엔딩까지 생각했다"고 말했다.
신혜선은 "그때는 저는 극중에서도 그렇고 사회생활에서도 그렇고 저는 정말 아기였다. 겉모습은 아니어도 사회 초년생이자 햇병아리였기에 선배님은 저에게 정말 큰 선배님이었다. 케미다 뭐다 느낄 새도 없이 따라가기에 급급했다. 그슌는 고민상담을 잘해주시는 잘생기고 멋있는 선배님이었다. 여전히 잘생기신 것은 당연한 것이고, 같이 호흡을 나눴을 때 알게 모르게 있는, 오랜만에 호흡을 맞추는데도 불구하고 말하지 않아도 알 것 같은 신뢰감이 있더라. 시간을 무시할 수 없다는 것을 이번에도 깨달았다. 선배님이 제 눈을 보면서 집중을 많이 해주셨다. 저희가 만나는 신들이 혼자서 연습하기도 힘든, 상대가 반드시 있어야지만 성립이 되는 연기들이었기에 서로가 의지가 됐는데, 그게 선배님이라서 제가 편히 의지할 수 있는 사람이라 좋았다"고 말했다.
'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁)의 이야기를 담은 작품. 넷플릭스 시리즈 '인간수업'과 '마이네임' 등을 만들었던 김진민 감독이 연출을 맡고 신예 추송연 작가가 글을 썼다. '레이디 두아'는 모르는 사람이 없는 상위 0.1% 브랜드 '부두아'의 아시아 지사장이지만, 정작 그를 제대로 아는 사람은 없는 베일에 싸인 인물 '사라킴'과, 그와 관련된 사건을 조사하던 중 그의 모든 것이 가짜임을 알게 되고 집요하게 진실을 파헤치는 형사 '무경'의 관계를 중심으로 전개되는 미스터리 스릴러 드라마로, 신혜선이 사라킴, 이준혁이 무경을 연기한다.