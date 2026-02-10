'레이디 두아' 신혜선 "사라킴 다양한 정체성, 어려워서 선택 고민돼"

10일 앰버서더 풀만 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작보고회. 신혜선이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 신혜선이 출연을 결심한 이유를 밝혔다.
넷플릭스는 10일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 시리즈 '레이디 두아'(추송연 극본, 김진민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 김진민 감독, 배우 신혜선, 이준혁이 참석했다.
신혜선은 "이런 장르적인 것을 하고 싶었던 시기였다. 대본을 읽었을 때 의문스러운 사건이 있는데 그 사건이 한 여인을 중심으로 유기적으로 돌아가는데, 그 사라킴이란 인물이 다양한 정체성이 대본에 나오는데 그게 흥미롭고, 그 이후에 어떤 일이 펼쳐질지 결말이 궁금하더라. 그래서 이 작품을 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.
신혜선은 다양한 인물을 표현해야 하는 상황에 놓인 바. 그는 "대본을 읽었을 때부터 어려웠고 선택을 고민했던 부분이다. 완전히 연기 자체를 캐릭터를 다른 사람처럼 해야 할 것인지, 비슷한 선상 위의 사람처럼 연기를 해야 할 것인지 선택을 못했었는덴, 대본을 끝까지 보고 선택을 하자고 생각했다. 감독님이 저에게 큰 도움을 주셨다. 연기나 캐릭터적으로 크게 변하지는 못하겠다는 생각을 했고, 시각적으로 극명한 변화를 줘야겠다고 생각해서 각 페르소나, 사라킴이 입고 있는 의상이나 화장을 극명히 차이를 둔 것 같다. 감독님과 스태프들이 분위기나 이런 것들도 정체성에 따라 다르게 표현을 해주셔서 화보를 찍는 듯한 느낌처럼 만들어주신 것에 들어가기만 하면 될 정도로 주변의 시각적인 도움을 주셨다"고 말했다.
'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁)의 이야기를 담은 작품. 넷플릭스 시리즈 '인간수업'과 '마이네임' 등을 만들었던 김진민 감독이 연출을 맡고 신예 추송연 작가가 글을 썼다. '레이디 두아'는 모르는 사람이 없는 상위 0.1% 브랜드 '부두아'의 아시아 지사장이지만, 정작 그를 제대로 아는 사람은 없는 베일에 싸인 인물 '사라킴'과, 그와 관련된 사건을 조사하던 중 그의 모든 것이 가짜임을 알게 되고 집요하게 진실을 파헤치는 형사 '무경'의 관계를 중심으로 전개되는 미스터리 스릴러 드라마로, 신혜선이 사라킴, 이준혁이 무경을 연기한다.