'레이디 두아' 신혜선 "사라킴 다양한 정체성, 어려워서 선택 고민돼"

기사입력 2026-02-10 11:53


'레이디 두아' 신혜선 "사라킴 다양한 정체성, 어려워서 선택 고민돼"
10일 앰버서더 풀만 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작보고회. 신혜선이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.10/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 신혜선이 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

넷플릭스는 10일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 시리즈 '레이디 두아'(추송연 극본, 김진민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 김진민 감독, 배우 신혜선, 이준혁이 참석했다.

신혜선은 "이런 장르적인 것을 하고 싶었던 시기였다. 대본을 읽었을 때 의문스러운 사건이 있는데 그 사건이 한 여인을 중심으로 유기적으로 돌아가는데, 그 사라킴이란 인물이 다양한 정체성이 대본에 나오는데 그게 흥미롭고, 그 이후에 어떤 일이 펼쳐질지 결말이 궁금하더라. 그래서 이 작품을 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

신혜선은 다양한 인물을 표현해야 하는 상황에 놓인 바. 그는 "대본을 읽었을 때부터 어려웠고 선택을 고민했던 부분이다. 완전히 연기 자체를 캐릭터를 다른 사람처럼 해야 할 것인지, 비슷한 선상 위의 사람처럼 연기를 해야 할 것인지 선택을 못했었는덴, 대본을 끝까지 보고 선택을 하자고 생각했다. 감독님이 저에게 큰 도움을 주셨다. 연기나 캐릭터적으로 크게 변하지는 못하겠다는 생각을 했고, 시각적으로 극명한 변화를 줘야겠다고 생각해서 각 페르소나, 사라킴이 입고 있는 의상이나 화장을 극명히 차이를 둔 것 같다. 감독님과 스태프들이 분위기나 이런 것들도 정체성에 따라 다르게 표현을 해주셔서 화보를 찍는 듯한 느낌처럼 만들어주신 것에 들어가기만 하면 될 정도로 주변의 시각적인 도움을 주셨다"고 말했다.

'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁)의 이야기를 담은 작품. 넷플릭스 시리즈 '인간수업'과 '마이네임' 등을 만들었던 김진민 감독이 연출을 맡고 신예 추송연 작가가 글을 썼다. '레이디 두아'는 모르는 사람이 없는 상위 0.1% 브랜드 '부두아'의 아시아 지사장이지만, 정작 그를 제대로 아는 사람은 없는 베일에 싸인 인물 '사라킴'과, 그와 관련된 사건을 조사하던 중 그의 모든 것이 가짜임을 알게 되고 집요하게 진실을 파헤치는 형사 '무경'의 관계를 중심으로 전개되는 미스터리 스릴러 드라마로, 신혜선이 사라킴, 이준혁이 무경을 연기한다.

'레이디 두아'는 오는 13일 오후 5시 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

4.

'54세' 배기성, 12살 연하♥와 2세 도전...."늦었지만 아이 갖고 싶다" (조선의)

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

4.

'54세' 배기성, 12살 연하♥와 2세 도전...."늦었지만 아이 갖고 싶다" (조선의)

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

2.

"아이돌이다→왜 이렇게 예뻐!" 日 열도 더 난리 났다…'韓 전현직 피겨 요정' 임은수→신지아 '비주얼' 감탄 폭발

3.

"34년만의 최고랭킹!" '2005년생 빙속신성' 이나현, 첫 올림픽서 韓여자1000m 9위 '사상 첫 톱10' 미소... "1000m 발전 가능성 봤다"[밀라노live]

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

[밀라노 LIVE]'시련 끝에 활짝 핀 꽃' 선수 포기 고민했던 18세 '에어 승은', 올림픽에서 '크게' 날아올랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.