'레이디 두아' 이준혁, 8년 만에 만난 신혜선과 호흡 앞두고.."극심한 스트레스, 실제로 아파"

기사입력 2026-02-10 12:01


10일 앰버서더 풀만 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작보고회. 이준혁이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.10/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이준혁이 신혜선과의 호흡을 언급했다.

넷플릭스는 10일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 시리즈 '레이디 두아'(추송연 극본, 김진민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 김진민 감독, 배우 신혜선, 이준혁이 참석했다.

이준혁은 "촬영 현장에서 스트레스가 많았다. 그게 건전하고 좋은 것이라 생각한다. 마냥 편하고 즐거운 게 아니라 현장마다 미션이 있었고 혼란에 빠지기도 하고 어떻게 해야 할지 그런 과정이 같이 갔던 것 같다. 혜선이를 만나는 것도 후반에 촬영을 했는데 마침내 만날 때 그 장면에 대한 스트레스나 긴장감 설렘 이런 것들이 다 섞여서 실제로 굉장히 아팠다. 근데 혜선이도 아팠다. 딱 만났을 슌 그 모든 것들이 같이 섞여 있는, 쫓아오기도 했잖나. 고통의 종합이 맞물려서 혜선이 얼굴을 처음 보는데 드디어 만났구나 싶었다. 여러 감정이 있다.지나고 나니까 너무 좋다"고 말했다.

'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁)의 이야기를 담은 작품. 넷플릭스 시리즈 '인간수업'과 '마이네임' 등을 만들었던 김진민 감독이 연출을 맡고 신예 추송연 작가가 글을 썼다. '레이디 두아'는 모르는 사람이 없는 상위 0.1% 브랜드 '부두아'의 아시아 지사장이지만, 정작 그를 제대로 아는 사람은 없는 베일에 싸인 인물 '사라킴'과, 그와 관련된 사건을 조사하던 중 그의 모든 것이 가짜임을 알게 되고 집요하게 진실을 파헤치는 형사 '무경'의 관계를 중심으로 전개되는 미스터리 스릴러 드라마로, 신혜선이 사라킴, 이준혁이 무경을 연기한다.

'레이디 두아'는 오는 13일 오후 5시 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

