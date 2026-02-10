[공식] 안방 1열서 열광 다시..임영웅 콘서트, 티빙에서 공개
[스포츠조선 문지연 기자] 티빙(TVING)이 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 '임영웅 IM HERO TOUR 2025 - 서울(KSPO DOME)' 공연을 담은 VOD를 독점 공개한다.
티빙은 10일 "임영웅의 전국투어 콘서트 서울 공연을 VOD로 공개할 예정"이라고 밝혔다. 티빙에 따르면 이번 VOD는 티빙에서만 독점 공개되는 콘텐츠로, 공연장을 찾지 못한 팬들은 물론 현장의 감동을 다시 경험하고 싶은 관객들에게 특별한 선물이 될 전망이다.
'임영웅 IM HERO TOUR 2025 - 서울(KSPO DOME)'은 지난해 11월 30일 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 열린 임영웅의 정규 2집 콘서트로 세대를 초월한 명곡 퍼레이드와 압도적인 스케일의 무대로 전석 매진을 기록한 바 있다.
공연은 임영웅의 새로운 정규 2집 수록곡부터 높은 인기를 끌었던 기존의 명곡들까지 다채로운 세트리스트로 구성됐다. '이제 나만 믿어요', '모래 알갱이', '들꽃이 될게요', '비가 와서' 등 다양한 장르의 곡들과 화려한 연출은 임영웅만의 독보적인 감성을 생생하게 전한다.
특히 이번 VOD에는 무대 위를 자유롭게 오가며 팬들과 눈을 맞추고 호흡하는 임영웅 특유의 진정성 있는 무대 매너가 고스란히 담겼다. 공연의 백미인 참여형 코너 '영웅노래자랑' 역시 빠짐없이 수록돼, 팬들의 신청곡을 즉석에서 소화하며 현장을 뜨겁게 달군 순간들을 다시 만날 수 있다.
임영웅 콘서트의 전매특허로 꼽히는 '팬 중심 서비스' 또한 이번 VOD의 주요 감상 포인트다. 실시간 소통부터 무대 동선 곳곳에서 이어지는 아이 콘택트까지 세심한 팬 서비스는 공연장을 가득 메운 열기와 감동을 그대로 전달한다.
티빙은 다각도의 카메라 워크와 생생한 음향을 통해 공연장의 환호와 현장감을 정교하게 담아냈다. 이를 통해 시청자들은 안방에서도 마치 공연장 한가운데 있는 듯한 몰입감을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.
2025년을 뜨겁게 수놓은 그 무대, '임영웅 IM HERO TOUR 2025 - 서울(KSPO DOME)' VOD는 오는 2월 13일부터 오직 티빙에서 독점 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
