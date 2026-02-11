'9세 연하♥'KCM, 막내 아들 최초 공개…"아빠가 복담이 데려왔어" ('슈돌')

기사입력 2026-02-11 08:18


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 KCM이 막내 아들 복담이를 최초로 공개한다.

11일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 608회는 '아낌없이 주는 감동' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 첫 출연부터 뜨거운 화제를 불러일으킨 '케아빠' KCM과 러블리 테토걸 서연이의 제주 여행이 그려지는 가운데, KCM의 막내 아들 복담이(태명)가 최초 공개된다.

서연은 "남동생이 태어났으면 좋겠다"라고 엄마 뱃속의 동생 복담이에 대한 애정과 궁금증을 드러낸다. KCM은 "아빠가 복담이를 데리고 왔어"라며 아기 인형을 안고 돌보자 서연은 "나 누나 됐어!"라며 조심스레 인형을 품에 안고 돌보기에 나선다.

특히 서연은 인형 복담이가 누울 자리를 살펴본 후 "아빠 아빠 여기 도깨비가 있는 거 같애"라고 속삭이더니 도깨비 퇴치 출정을 나선다. 출정을 나서기 전 서연이가 "누나가 지켜줄게"라며 인형 복담이의 이마에 쪽 하고 뽀뽀하며 사랑을 쏟아 절로 미소를 짓게 한다. 서연은 터프걸의 야무진 주먹으로 도깨비를 응징하는가 하면, 젖병 양손 비비기 스킬로 복담이 맘마까지 챙겨주며 테토 누나의 매력을 무한 발산한다. KCM은 서연이의 누나 포스에 "벌써 이렇게 커서 동생 예쁘다고 감정 표현하는 게 너무 기특하고 뿌듯하다"라며 함박 미소를 짓는다고.

무엇보다 이날 방송에서 지난해 12월 탄생한 케家네 막내아들 '복담이'의 모습이 최초 공개된다. 복담이는 오똑한 코와 뚜렷한 이목구비로 누나 서연이와 닮은 꼴 미모를 자랑해 MC 김종민과 랄랄의 눈길을 사로잡는다. 동생 복담이의 곁에 딱 붙어 사랑을 듬뿍 주는 누나 서연이의 모습도 공개돼 기특함을 자아냈다는 후문. KCM의 막내아들 복담이와 누나가 된 서연이의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

