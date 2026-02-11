[SC리뷰] 안보현, 순애보 멜로 주인공 새 역사 썼다..이주빈에 프러포즈로 '꽉 닫힌 해피엔딩'

|
[스포츠조선 조지영 기자] 안보현과 이주빈이 마침내 봄을 만났다.
그 시각 선재규는 기자의 마음을 돌리기 위해 고군분투하며 끝까지 그녀의 곁을 든든히 지켰고, 윤봄 또한 학생들에게 모든 진실을 털어놓으며 정면 돌파에 나섰다. 온통 윤봄의 걱정뿐이었던 동료 교사들과 신수읍 주민들은 겉으로는 아무렇지 않은 척하면서도 여전히 두 사람을 응원하며 사람과 사람 사이, 따뜻한 인간미를 전했다.
|
한편 선재규와 윤봄이 각자의 위치에서 일상을 보내던 가운데, 윤봄은 앞서 자신이 보고 싶을 때 열어보라는 선재규의 선물상자를 개봉하자마자 급히 신수읍으로 향했다. 잔뜩 기대에 찬 그녀였지만, 선물의 정체를 보고 얼굴이 단박에 구겨진 모습은 폭소를 유발했다. 신수읍에 도착한 윤봄은 동네 곳곳을 돌아다니며 선재규를 찾아다녔고, 잠시 후 밝혀진 선물상자의 정체는 깜짝 반전을 선사했다. 다름 아닌 선재규의 상처를 가려줬던 용무늬 토시였던 것.
용무늬 토시에는 "봄이씨를 만나고 나서야 내 상처를 세상에 보여줄 용기를 얻었다"는 선재규의 진심 어린 고백이 담겨 있어 웃음과 감동을 동시에 안겼다. 이후 선재규는 윤봄에게 미리 준비해둔 프러포즈를 건넸고, 그의 멘트가 끝나기도 전 윤봄은 "예쓰!"라고 답하며 시청자들의 입꼬리를 끌어올렸다. 긴 겨울 끝에 마침내 봄을 만난 두 사람의 알콩달콩한 해피엔딩은 안방극장에 여운을 남겼다.
최종회 시청률은 케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 전국 기준 평균 5.7%, 최고 6.9%, 수도권 기준 5.6%, 최고 6.8%를 기록하며 전국과 수도권 모두 자체 최고 시청률을 경신, 완벽한 유종의 미를 거뒀다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)
이처럼 '스프링 피버'는 예측불허 돌진형 상남자 선재규와 자발적 아웃사이더 선생님 윤봄이 만들어낸 로맨스로 안방극장을 설렘으로 물들였다. 겉모습은 투박하지만 속은 누구보다 따뜻한 선재규의 반전 매력과 윤봄을 향한 순애보는 시청자들에게 대리만족을 선사하며 로맨스 흥행 공식을 증명했다.
여기에 메인 커플 로맨스뿐 아니라, 선한결(조준영)과 최세진(이재인)의 풋풋한 청춘 로맨스, 서혜숙(진경)과 정진혁(배정남)의 뭉클한 중년 로맨스, 선재규와 최이준의 끈끈한 브로맨스 등 세대를 아우르는 공감 서사를 완성했다. 박원국 감독 특유의 위트 있는 연출과 안보현, 이주빈 등 배우들의 호연 역시 조화롭게 어우러지며 수많은 호평을 이끌었다.
이를 입증하듯 '스프링 피버'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2월 첫째 주 TV-OTT 통합 드라마 화제성 순위에서 2위를 차지했다. 출연자 화제성 순위에서도 안보현과 이주빈이 2, 4위에 각각 자리했고 디지털 영상 누적 조회 수는 5억뷰를 돌파했다. 또한 플릭스패트롤(OTT서비스 순위 집계 사이트) 2월 4일 기준 차트에 따르면 '스프링 피버'는 5주 연속 아마존 프라임비디오 'TV SHOWS' 부문 TOP 10에 이름을 올렸고, 미국과 영국을 비롯한 유럽 여러 국가를 포함해 총 47개 국가에서 TOP 10에 진입하며 흥행을 이어가고 있다. 시청자들의 마음 한켠에는, '스프링 피버'가 겨울 끝에 찾아온 '봄'처럼 따뜻하고 설렘 가득한 드라마로 기억된 채 대단원의 막을 내렸다.
