SM, 첸백시 자산 26억 가압류 초강수…"백현 16억·시우민 7억·첸 3억" 부동산 묶였다
[스포츠조선 이지현 기자] SM엔터테인먼트가 그룹 EXO 멤버 첸·백현·시우민(이하 첸백시)의 자산을 가압류한 것으로 확인됐다.
비즈한국 보도에 따르면 SM은 지난 9~10일 이틀에 걸쳐 세 멤버의 부동산 및 전세금 채권 등을 대상으로 총 26억 원(첸 3억 원·백현 16억 원·시우민 7억 원) 규모의 가압류를 신청했다. 이는 2023년 6월 체결한 합의에 따른 개인 활동 매출 10% 상당 채권을 보전하기 위한 조치로 전해졌다.
가압류는 채권자가 채무자의 재산 처분을 제한해 추후 손해를 방지하기 위한 법적 절차다. 이번 조치로 첸의 주택 전세금 채권, 백현의 경기 구리시 아천동 아파트, 시우민의 서울 용산구 한남동 아파트 등이 포함된 것으로 알려졌다.
한편 편한양측 갈등은 2023년 첸백시가 전속계약 해지를 통보하면서 시작됐다. 이후 극적으로 합의해 EXO 그룹 활동은 SM에서, 개인 활동은 별도 회사 INB100을 통해 진행하되 개인 매출 10%를 SM에 지급하기로 했다.
그러나 이듬해 첸백시 측이 SM의 합의 불이행을 주장하며 로열티 지급을 거부하면서 갈등은 다시 법정 다툼으로 번졌다. 현재 SM은 전속계약 이행청구 소송을 진행 중이며, 양측의 공방은 이어지고 있다.
