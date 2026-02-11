제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]
|
|
|블랙핑크 제니. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 서울 용산구 동빙고동 건물을 200억원에 매입하며 '200억 건물주' 반열에 올랐다.
11일 부동산업계에 따르면 제니는 지난해 5월 동빙고동 소재 건물을 약 200억원에 매수했고, 같은 해 12월 소유권 이전을 완료했다. 등기부등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않아 매매 대금은 전액 현금으로 치러진 것으로 추정된다.
해당 건물은 1970년 준공된 지하 1층~지상 2층 규모로, 대지면적 595㎡, 연면적 551.08㎡다. 동빙고동 내에서도 대사관저가 밀집한 북측 구역에 위치해 있으며 현재 주한 이라크 대사관이 사용 중인 것으로 알려졌다. 거래가 기준 평당 가격은 약 1억1100만원 수준이다.
동빙고동 일대는 한남뉴타운 재개발, 용산공원 조성, 미군 반환부지 개발 등과 맞물려 개발 기대감이 높아지는 지역으로 평가된다. 특히 유엔사 부지와 캠프킴 부지 개발 계획 등이 진행되면서 향후 가치 상승 가능성도 거론되고 있다.
제니의 부동산 투자는 이번이 처음이 아니다. 2023년 7월 한남동 유엔빌리지 인근 고급 빌라 '라테라스 한남' 한 세대를 약 50억원에 전액 현금 매입한 바 있다. 해당 주택은 전용면적 244.97㎡(약 74평), 공급면적 286㎡ 규모로 방 5개, 욕실 3개 구조다.
제니가 속한 블랙핑크는 오는 27일 미니 3집 '데드라인'(DEADLINE) 발매를 앞두고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
