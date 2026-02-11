[인터뷰②] '휴민트' 조인성 "내 멜로는 한도초과…10살 어린 배우와 ♥연기 쉽지 않아"

기사입력 2026-02-11 15:31


[인터뷰②] '휴민트' 조인성 "내 멜로는 한도초과…10살 어린 배우와 …
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조인성이 멜로 연기에 대한 솔직한 생각을 전했다.

조인성은 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "요즘에는 멜로 장르를 그다지 선호하지 않는다. 사랑도 중요한데, 사람이 더 궁금해지기 때문"이라고 했다.

이날 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 조인성은 극 중 국정원 블랙요원 조 과장을 연기했다.

조인성은 최근 멜로보다는 액션물로 관객들과 극장에서 만나고 있다. 그는 "현재의 저는 멜로를 그다지 선호하지 않는다. 사랑도 중요한데, 사랑을 포함한 사람이 더 궁금하다. 꼭 남녀 간의 사랑만 사랑이 아니지 않나. 인류애도 사랑에 포함된다. 최근 멜로라고 하면 (한)효주 씨하고 '무빙'에서 잠깐 한 거 말곤 없다. 멜로도 어렸을 때 많이 해봐서, '멜로 한도초과'다. 물론 지금 하는 멜로는 조금 다를 순 있지만, 멜로를 더 나아가 사람을 그리는데 포커싱을 두고 있다. 또 멜로를 하게 되면 어쩔 수 없이 본인의 매력을 작품에 많이 담아내야 하다 보니, 자칫하면 자아도취에 빠질 위험도 있다. 전 그런 걸 배제하고 싶고, 사람을 잘 만들고 싶어서 영화를 하고 있다"고 말했다.

그러면서 "제 나이가 40살 넘었고, 각자 본인이 해야 할 몫이 있는 거다. 저보다 10살 이상 어린 배우랑 붙여놓는 것도 관객 분들의 입장에서 거부감을 느끼실 수 있지 않나"라며 "아무리 연예계가 어렵다고 하지만, 최근 젊은 배우들이 많이 나오고 있지 않나. 그 친구들도 좋은 멜로 작품을 통해 스타가 되고 하면, 제가 거기에 다시 들어갈 수 없다. 그들도 그들이 해야 할 몫이 있고, 저는 저대로 사회의 시의성을 맞춰 다양한 모습을 그리는 게 작업 목표다. 이후에 제가 다시 멜로를 하게 되면, 노희경 작가님이 써주셔야 제 나이대에 맞는 멜로 연기를 할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

27세 요절 팝전설, 32년만의 반전...“누군가 타살 위장 흔적”

2.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

3.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

4.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

5.

제니, 용산 이라크 대사관 건물 200억 매입…전액 현금 추정

연예 많이본뉴스
1.

27세 요절 팝전설, 32년만의 반전...“누군가 타살 위장 흔적”

2.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

3.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

4.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

5.

제니, 용산 이라크 대사관 건물 200억 매입…전액 현금 추정

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인은 어떡하라고! PSG '2000억 프리미어리거' 영입→중원 경쟁 '바늘구멍'…첼시와 경쟁, 영입 확률 높다

2.

이게 되네? 1년에 3㎞씩 빨라진 직구 → 좌완 153㎞ 파이어볼러 변신! "더이상 아프지 않아" 7년만에 '1차지명' 빛보나 [인터뷰]

3.

이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 리드오프 경쟁

4.

[오피셜]K리그 2026시즌 공인구, 아디다스 '커넥스트 26 프로' 채택

5.

"신인이 저렇게 던진다고?" 모두 놀랐다, 4년 연속 1라운더 대박나나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.