[인터뷰②] '휴민트' 조인성 "내 멜로는 한도초과…10살 어린 배우와 ♥연기 쉽지 않아"

조인성은 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "요즘에는 멜로 장르를 그다지 선호하지 않는다. 사랑도 중요한데, 사람이 더 궁금해지기 때문"이라고 했다.
이날 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 조인성은 극 중 국정원 블랙요원 조 과장을 연기했다.
조인성은 최근 멜로보다는 액션물로 관객들과 극장에서 만나고 있다. 그는 "현재의 저는 멜로를 그다지 선호하지 않는다. 사랑도 중요한데, 사랑을 포함한 사람이 더 궁금하다. 꼭 남녀 간의 사랑만 사랑이 아니지 않나. 인류애도 사랑에 포함된다. 최근 멜로라고 하면 (한)효주 씨하고 '무빙'에서 잠깐 한 거 말곤 없다. 멜로도 어렸을 때 많이 해봐서, '멜로 한도초과'다. 물론 지금 하는 멜로는 조금 다를 순 있지만, 멜로를 더 나아가 사람을 그리는데 포커싱을 두고 있다. 또 멜로를 하게 되면 어쩔 수 없이 본인의 매력을 작품에 많이 담아내야 하다 보니, 자칫하면 자아도취에 빠질 위험도 있다. 전 그런 걸 배제하고 싶고, 사람을 잘 만들고 싶어서 영화를 하고 있다"고 말했다.
그러면서 "제 나이가 40살 넘었고, 각자 본인이 해야 할 몫이 있는 거다. 저보다 10살 이상 어린 배우랑 붙여놓는 것도 관객 분들의 입장에서 거부감을 느끼실 수 있지 않나"라며 "아무리 연예계가 어렵다고 하지만, 최근 젊은 배우들이 많이 나오고 있지 않나. 그 친구들도 좋은 멜로 작품을 통해 스타가 되고 하면, 제가 거기에 다시 들어갈 수 없다. 그들도 그들이 해야 할 몫이 있고, 저는 저대로 사회의 시의성을 맞춰 다양한 모습을 그리는 게 작업 목표다. 이후에 제가 다시 멜로를 하게 되면, 노희경 작가님이 써주셔야 제 나이대에 맞는 멜로 연기를 할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.