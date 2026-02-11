'아이온2', 신규 원정 '무의 요람' 공개하고 설날 이벤트 실시

기사입력 2026-02-11


엔씨소프트는 MMORPG '아이온2'에서 신규 원정 '무의 요람'을 선보이고, 설날 특집 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

지난 10일 진행된 설 특집 '아이온2' 라이브 방송에서 새로운 원정 던전 '무의 요람', 시즌2 2차 '천·마족' 서버 매칭, 어비스 컨텐츠 개편, 영혼 결속 시스템, 신규 의상, 설 기념 이벤트를 소개했다.

'무의 요람'은 신비로운 분위기로 연출된 신규 PvE 던전으로, 차원의 틈새에 떨어져 강력한 힘을 얻었지만, 육체의 속박에서 벗어나지 못해 분노하는 '고뇌하는 바카르마'가 보스 몬스터로 등장한다.

또 2차 '천·마족' 서버 매칭 리스트를 공개했다. 서버 매칭은 어비스 처치, 서버별 전투 인원, 아티팩트 점령 횟수, 전투 활성도 등 종합적인 전투 지표 전반을 고려했다.

이용자 피드백을 반영한 어비스 콘텐츠 업데이트도 진행했다. 앞으로 매주 화, 목, 토요일 오후 9시에 어비스 하층과 중층에서 '아티팩트 점령전'이 동시에 열린다. 점령전 결과가 열세(3:0)인 종족은 거점에서 어비스 회랑 입장이 가능해진다. PvP 사망 시 어비스 포인트 대신 랭킹 포인트가 하락하도록 변경되며, 어비스 회랑의 효율이 높아진다.

'영혼 결속'은 한계까지 강화된 장비의 능력치를 한 단계 더 끌어 올리는 시스템이다. 영혼 각인 100%에 도달한 장비에 '현자의 돌' 2개를 사용하면 영혼 각인 효과를 추가로 부여할 수 있다. '영혼 결속' 시스템 추가와 함께 '영혼의 서(각인)' 획득처를 추가한다.

설날을 맞아 새로운 외형이 추가된다. 이용자는 11일부터 달빛 청자 한복, 달 그림자 한복, 향에 물든 모란, 숲의 숨결 등 신규 의상 4종을 만나볼 수 있다. 설날과 어울리는 '자개꽃나비 청자연'과 '솜구름 해치' 펫도 선보인다.

이밖에 엔씨소프트는 설날 특집 이벤트를 진행한다. 11일 정기점검 이후 다양한 아이템을 선물하는 출석부 이벤트 '빛나는 새해의 여정'과 '붉은 말의 축제'가 열린다. 새해 이벤트와 함께 발렌타인데이를 기념해 마을 NPC를 통해 공격력, 비행속도, 이동속도를 높여주는 각종 버프 아이템 제작 이벤트도 진행한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

