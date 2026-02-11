'아이온2', 신규 원정 '무의 요람' 공개하고 설날 이벤트 실시

|
엔씨소프트는 MMORPG '아이온2'에서 신규 원정 '무의 요람'을 선보이고, 설날 특집 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
'무의 요람'은 신비로운 분위기로 연출된 신규 PvE 던전으로, 차원의 틈새에 떨어져 강력한 힘을 얻었지만, 육체의 속박에서 벗어나지 못해 분노하는 '고뇌하는 바카르마'가 보스 몬스터로 등장한다.
또 2차 '천·마족' 서버 매칭 리스트를 공개했다. 서버 매칭은 어비스 처치, 서버별 전투 인원, 아티팩트 점령 횟수, 전투 활성도 등 종합적인 전투 지표 전반을 고려했다.
설날을 맞아 새로운 외형이 추가된다. 이용자는 11일부터 달빛 청자 한복, 달 그림자 한복, 향에 물든 모란, 숲의 숨결 등 신규 의상 4종을 만나볼 수 있다. 설날과 어울리는 '자개꽃나비 청자연'과 '솜구름 해치' 펫도 선보인다.
이밖에 엔씨소프트는 설날 특집 이벤트를 진행한다. 11일 정기점검 이후 다양한 아이템을 선물하는 출석부 이벤트 '빛나는 새해의 여정'과 '붉은 말의 축제'가 열린다. 새해 이벤트와 함께 발렌타인데이를 기념해 마을 NPC를 통해 공격력, 비행속도, 이동속도를 높여주는 각종 버프 아이템 제작 이벤트도 진행한다.
