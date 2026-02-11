"이런 올림픽 참관단이 필요했다!" 대한체육회,꿈나무 참관단 밀라노-코르티나 현장 파견[공식발표]

기사입력 2026-02-11 14:42


"이런 올림픽 참관단이 필요했다!" 대한체육회,꿈나무 참관단 밀라노-코르…

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 지원하는 밀라노-코르티나동계올림픽, 꿈나무 참관단이 밀라노 현지로 출국했다.

대한체육회는 11일 "동계올림픽대회 기간 중 미래 동계올림픽 메달리스트를 꿈꾸는 스키·스노보드 유망선수들에게 올림픽 현장 경험의 기회를 제공하기 위해 꿈나무선수 참관단을 파견한다"고 밝혔다. 꿈나무선수 참관단은 11~17일, 7일간 이탈리아(리비뇨, 밀라노 등)에서 다양한 일정을 통해 올림픽 현장을 직접 체험하게 된다.

이번 꿈나무선수 참관단은 대한스키·스노보드협회와 2018평창기념재단이 선정한 우수 선수 6명으로 구성됐다. 참가 선수 전원은 스키·스노보드 유망주로, 미래국가대표 육성사업에 참여하고 있다. 참관단은 올림픽 현장 경험을 통해 국제무대에 대한 이해를 높이고, 향후 경기력 향상에 필요한 동기와 목표 의식을 다질 수 있도록 운영될 예정이다.

현지에서 스키·스노보드 종목별 경기 참관과 올림픽 선수촌, 급식지원센터, 코리아하우스 방문을 통해 올림픽 운영 환경과 대한민국 선수단 지원 현장을 직접 경험하게 된다. 대한체육회에서 처음으로 운영되는 꿈나무 참관단 파견은 '탁구 신동 출신 올림픽 금메달리스트'로 다양한 국제 경험을 지닌 유승민 대한체육회장의 의지가 적극 반영된 결과로 알려졌다. 유 회장은 "미래 국가대표로 성장할 유망선수들이 올림픽 현장을 직접 경험하며 선수로서 목표와 책임감을 키우는 중요한 계기가 되길 바란다"고 전했다.

대한체육회는 "이번 꿈나무선수 참관단 파견을 계기로 유망선수들이 국가대표로 성장할 수 있도록 적극적인 지원을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

27세 요절 팝전설, 32년만의 반전...“누군가 타살 위장 흔적”

2.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

3.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

4.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

5.

[SC현장]왕좌 이후의 이야기…'1등들' 허각→박장근. 챔피언리그급 오디션 끝장전(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

이게 되네? 1년에 3㎞씩 빨라진 직구 → 좌완 153㎞ 파이어볼러 변신! "더이상 아프지 않아" 7년만에 '1차지명' 빛보나 [인터뷰]

2.

이강인은 어떡하라고! PSG '2000억 프리미어리거' 영입→중원 경쟁 '바늘구멍'…첼시와 경쟁, 영입 확률 높다

3.

"신인이 저렇게 던진다고?" 모두 놀랐다, 4년 연속 1라운더 대박나나

4.

이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 리드오프 경쟁

5.

"죄송합니다, 이런 적 없었습니다" 일본 실격→대국민 사과...한국도 같은 사례? 크로스컨트리 국대 女 듀오 불소 검출로 실격

스포츠 많이본뉴스
1.

이게 되네? 1년에 3㎞씩 빨라진 직구 → 좌완 153㎞ 파이어볼러 변신! "더이상 아프지 않아" 7년만에 '1차지명' 빛보나 [인터뷰]

2.

이강인은 어떡하라고! PSG '2000억 프리미어리거' 영입→중원 경쟁 '바늘구멍'…첼시와 경쟁, 영입 확률 높다

3.

"신인이 저렇게 던진다고?" 모두 놀랐다, 4년 연속 1라운더 대박나나

4.

이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 리드오프 경쟁

5.

"죄송합니다, 이런 적 없었습니다" 일본 실격→대국민 사과...한국도 같은 사례? 크로스컨트리 국대 女 듀오 불소 검출로 실격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.