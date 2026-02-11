[인터뷰③] '휴민트' 조인성 "'강동구 주민' 류승완 감독·나홍진 감독·강풀 작가…내 스케줄 돌려 쓰셔"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조인성이 영화 '휴민트'를 통해 류승완 감독과 세 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.

조인성은 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "류승완 감독님과 세 번째 작업을 함께 할 수 있던 것은 제가 감독님과 같은 강동구 출신이어서 여기까지 올 수 있던 게 아닐까 싶다"고 말했다.

이날 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 조인성은 극 중 국정원 블랙요원 조 과장을 연기했다.

조인성은 영화를 개봉한 소감에 대해 "아주 부담스러운 날이다. 다 같이 열심히 했으니까, 결과를 받아들일 수밖에 없다. 저희 영화를 포함해 쟁쟁한 설 연휴 개봉작이 세 편이 나왔는데, 관객 분들이 극장으로 발걸음 하실 수 있게 만드는 영화가 됐으면 좋겠다"고 바랐다.

특히 류승완 감독과는 영화 '모가디슈', '밀수'에 이어 '휴민트'로 세 번째 작업을 함께했다. 이에 조인성은 "제가 강동구 출신이어서 여기까지 올 수 있던 게 아닐까 싶다. 강풀 작가님을 비롯해 나홍진 감독님, 류승완 감독님 셋 다 강동구에 거주하고 계신다. 세 분이서 제 스케줄을 돌려 쓰고 계신다(웃음). 류승완 감독님과는 감독과 배우를 넘어 동지가 됐고, 더 넘어서는 한국영화의 미래를 함께 고민하는 사이가 됐다. 유독 감독님이 인간적인 저의 모습을 다른 감독님들과는 다르게 더 많이 봐주시는 것 같다"고 깊은 신뢰를 드러냈다.

조인성은 '휴민트'를 시작으로 올해 '호프'(감독 나홍진), '가능한 사랑'(감독 이창동)으로 관객들과의 만남을 앞두고 있다. 연이은 거장들과의 작업에 부담감을 느끼는지 묻자, 그는 "제가 뭐라고 한국영화의 운명을 짊어지나"라며 "사실을 말씀드리자면, 세 감독님이 영화시장에 출격을 하신 거다. 아니면 저 혼자서 어떻게 출격을 하겠나. 황정민 선배나, (박)정민이, (신)세경이, (설)경구 형, (전)도연 누나, (조)여정이와 함께 관객 분들이 영화를 보러 극장에 오실 수 있도록 다 같이 노력을 하는 거다. 모든 작품들이 혼자서는 꽃을 피울 순 없는 것 같다"고 답했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

