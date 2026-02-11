강유석, 日팬미팅 중 컨디션 난조..책임감으로 팬♥ 전했다

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 강유석이 예기치 못한 상황 속에서도 팬들을 향한 뜨거운 진심을 쏟아내며 일본 열도에 잊지 못할 감동을 선사했다.
지난 7일 일본 교육회관 히토츠바시홀에서 개최된 강유석의 첫 단독 팬미팅 '2026 KANG YOUSEOK FANMEETING -Nice to Meet You SEOK-'이 성황리에 막을 내렸다. 티켓 오픈과 동시에 전 좌석 매진을 기록하며 큰 기대를 모았던 이번 행사는 배우와 팬들이 서로를 아끼는 마음이 하나로 맞닿은 특별한 시간이 되었다.
이날 공연은 본격적인 시작에 앞서 MC 후루야 마사유키가 배우의 갑작스러운 컨디션 난조 소식을 전하며 양해를 구하는 등 긴장감이 감돌기도 했다. 몸 상태를 고려해 일부 프로그램의 조정이 불가피한 상황이었지만, 강유석은 자신을 기다려준 팬들을 위해 무대에 대한 강한 의지를 드러내며 밝은 미소와 함께 등장해 뜨거운 박수를 받았다. 그는 차분하면서도 진솔한 토크 위주로 코너를 이끌어가며 팬들과 깊은 내면의 이야기를 나누는 등 따뜻한 소통을 이어갔다.
특히 강유석의 남다른 팬 사랑은 위기의 순간에 더욱 빛났다. 당초 컨디션을 최우선으로 고려해 예정된 게임 코너를 대거 생략할 계획이었으나, 무대에 오른 강유석이 직접 "기다려주신 팬들을 위해 간단한 게임은 꼭 함께하고 싶다"는 뜻을 전한 것. 이에 현장에서는 즉석에서 팀 배틀 게임과 사인볼 이벤트가 재개되었고, 팬들과 눈을 맞추며 호흡하는 강유석의 책임감 있는 모습은 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다.
공연 말미, 마지막 인사를 전하던 강유석은 팬들의 진심 어린 성원에 북받치는 감동을 숨기지 못하고 끝내 눈시울을 붉혔다. 최상의 몸 상태가 아님에도 불구하고 매 순간 진심을 다한 그의 노력과, 이를 지켜본 팬들의 따뜻한 격려가 맞닿으며 공연장은 이내 눈물과 환희가 교차하는 감동의 장으로 변모했다.
피날레 무대 역시 반전의 연속이었다. 퍼포먼스가 쉽지 않은 상황임에도 강유석은 앵콜 무대에 오르겠다는 의지를 굽히지 않았고, 깜짝 등장해 '그날이 오면' 퍼포먼스를 선보이며 팬들에게 잊지 못할 선물을 안겼다. 이어 마지막 순서인 하이터치회까지 미소를 잃지 않고 성실히 임하며 팬들과의 첫 만남을 완벽하게 마무리했다.
위기 속에서 더욱 선명하게 드러난 강유석의 투혼과 진정성은 일본 팬들의 마음을 완벽히 사로잡기에 충분했다. 탄탄한 연기력에 독보적인 팬 서비스 정신까지 겸비하며 차세대 한류 주역으로서의 입지를 공고히 한 강유석. 그가 앞으로 써 내려갈 글로벌 행보에 업계의 이목이 집중되고 있다.