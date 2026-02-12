'박민♥' 오나미, '7억 한강뷰 펜트하우스' 자랑 "집이 한 채 더 있는 셈"
[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 오나미가 한강뷰 펜트하우스를 공개했다.
11일 '윤형빈의 원펀맨' 채널에는 '감히 우리 나미를 데려가?! 난 이 결혼 찬성일세(?) | 역대급 썰들이 끊이질 않는 오나미♥박민 부부와의 상견례! (feat. 허경환)'라는 제목의 영상이 공개됐다.
오나미, 박민 부부의 집을 찾아간 윤형빈은 현관을 들어서자마자 "아니 펜트하우스에 사네?"라며 감탄했고 오나미는 "테라스가 있는데 테라스가 진짜 좋다"라고 말했다.
뷰도 감상한 윤형빈은 "뷰가 진짜 좋다. 장난이 아니다. 한강뷰이고 안양천도 보인다"라며 깜짝 놀랐다. 각 방과 부엌은 깔끔한 인테리어로 모던한 분위기를 자아냈다.
이 집의 정점은 앞서 오나미가 언급한 테라스였다. 오나미는 "집이 하나 더 있는 거나 마찬가지"라며 테라스 문을 열었고 널찍한 야외 공간이 시선을 압도했다. 윤형빈은 "여기 너무 좋다. 내 로망 공간"이라며 입을 다물지 못했고, 오나미는 "날이 좋을 때 오셨으면 여기서 바비큐도 해드렸을 텐데"라며 아쉬워했다.
한편 오나미는 2022년 2세 연하 축구선수 출신 박민과 결혼했다.
