"내가 못 가게 했나" 이용식, 사위 원혁 '명절 눈치'에 억울함 폭발… "사돈집 다 같이 갔다"

기사입력 2026-02-12 08:26


"내가 못 가게 했나" 이용식, 사위 원혁 '명절 눈치'에 억울함 폭발……

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이용식이 사위 원혁의 명절 고민에 억울함을 드러냈다.

10일 방송된 MBN '가화만사성'에는 이용식과 사위 원혁이 게스트로 출연했다.

이날 원혁은 명절 이야기가 나오자 "명절만 되면 친정과 시댁 중 어딜 먼저 갈지 다들 걱정일 거 같다. 이게 사실 별거 아닐 수도 있는데 한꺼번에 만날 수는 없으니까 어느 집은 먼저 갈 수밖에 없고, 어느 집은 늦게 갈 수밖에 없다. 고민일 거 같다"고 말했다.

이에 사위와 한집살이 중인 이용식은 "누가 들으면 나를 답답한 장인으로 오해할 수도 있어서 지금 내가 표정 관리가 안 된다"며 "내가 못 가게 하는 것도 아니다. 왜 내 눈치를 보는지 모르겠다. 눈치 볼 필요 없다"며 서운함을 내비쳤다. 이어 "작년 명절 때 이런 일이 있지 않을까 해서 아예 나와 아내, 딸 수민, 사위 원혁 전체가 다 사돈집으로 갔다"며 친척들이 모두 모인 사돈집을 방문했을 당시 찍은 영상도 공개했다.


이를 본 MC 정다은은 "진짜 세심하고 배려심 있다"며 감탄했고, 이용식은 "내가 몸매는 이렇지만 속은 아주 소심하고 완벽주의자"라고 말했다.

원혁은 장인과의 관계를 묻자 "같이 있는 시간은 정말 대한민국 1등이라고 자부할 수 있을 정도로 함께하는 시간이 많다"며 "하지만 장인어른과 사위 관계라는 게 아무리 오래 같이 있다고 해도 보이지 않는 어색함 같은 건 어쩔 수 없이 있을 수밖에 없는 거 같다"고 솔직하게 털어놨다.

두 사람은 한집살이뿐만 아니라 스케줄도 함께 소화 중이다. 최근에는 듀엣곡 발매를 앞두고 있다고 밝혔다. 이용식은 사위와의 듀엣곡 수익 배분에 대한 질문에 "아내와 딸이 합의해서 결정한다"고 답했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

