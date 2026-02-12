"내가 못 가게 했나" 이용식, 사위 원혁 '명절 눈치'에 억울함 폭발… "사돈집 다 같이 갔다"

이날 원혁은 명절 이야기가 나오자 "명절만 되면 친정과 시댁 중 어딜 먼저 갈지 다들 걱정일 거 같다. 이게 사실 별거 아닐 수도 있는데 한꺼번에 만날 수는 없으니까 어느 집은 먼저 갈 수밖에 없고, 어느 집은 늦게 갈 수밖에 없다. 고민일 거 같다"고 말했다.
이에 사위와 한집살이 중인 이용식은 "누가 들으면 나를 답답한 장인으로 오해할 수도 있어서 지금 내가 표정 관리가 안 된다"며 "내가 못 가게 하는 것도 아니다. 왜 내 눈치를 보는지 모르겠다. 눈치 볼 필요 없다"며 서운함을 내비쳤다. 이어 "작년 명절 때 이런 일이 있지 않을까 해서 아예 나와 아내, 딸 수민, 사위 원혁 전체가 다 사돈집으로 갔다"며 친척들이 모두 모인 사돈집을 방문했을 당시 찍은 영상도 공개했다.
이를 본 MC 정다은은 "진짜 세심하고 배려심 있다"며 감탄했고, 이용식은 "내가 몸매는 이렇지만 속은 아주 소심하고 완벽주의자"라고 말했다.
원혁은 장인과의 관계를 묻자 "같이 있는 시간은 정말 대한민국 1등이라고 자부할 수 있을 정도로 함께하는 시간이 많다"며 "하지만 장인어른과 사위 관계라는 게 아무리 오래 같이 있다고 해도 보이지 않는 어색함 같은 건 어쩔 수 없이 있을 수밖에 없는 거 같다"고 솔직하게 털어놨다.
두 사람은 한집살이뿐만 아니라 스케줄도 함께 소화 중이다. 최근에는 듀엣곡 발매를 앞두고 있다고 밝혔다. 이용식은 사위와의 듀엣곡 수익 배분에 대한 질문에 "아내와 딸이 합의해서 결정한다"고 답했다.