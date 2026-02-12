'♥비연예인 아내' 미르 "결혼 준비 중 트러블 있었다" 비공개 이유 최초 고백

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 엠블랙 출신 미르가 결혼 소식을 미리 알리지 않은 이유를 솔직하게 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '방가네'에는 '해명만 가득했던 대환장의 Q&A'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 '방가네' 식구들은 구독자 70만 돌파 기념 Q&A를 진행했으며, 최근 결혼한 미르에게도 질문이 이어졌다.

미르는 아내와의 러브스토리를 묻는 질문에 미르는 "소개팅으로 만났다. 연애썰은 제가 나중에 자세하게 설명하겠다"고 답했다.

또 한 구독자는 "대부분 미리 이야기해 축하를 받는데, 결혼 소식을 안 알린 이유가 궁금하다"고 물었다.


이에 미르는 결혼 소식을 공개하지 않은 배경을 솔직하게 털어놨다. 그는 "공개를 안 한 건, 아무래도 좀 조심스러웠다. 상대방이 비연예인이고, 결혼식 준비 과정에서 예약 문제 등으로 트러블이 조금 있었다"고 설명했다. 이어 미르는 "감사하게도 누나 고은아 덕분에 협찬을 받게 됐는데, 그 과정에서 비밀 보장이 필요했다"고 전했다.

고은아는 "공지를 하려고 했는데, 어찌됐건 타이밍을 놓쳤다"며 "여러분 너무 죄송하고, 다음 제 결혼 소식은 미리 공지하겠다"고 덧붙였다.

한편 미르는 지난해 12월 경기도 성남 모처에서 1살 연상의 비연예인 예비 신부와 백년가약을 맺었다.

