유명 걸그룹 리더, 소속사 폭로 "대표가 인터넷 방송 강요, 변호사 도움으로 나와"

10일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '5년 전 돌연 은퇴한 걸그룹, 집으로 찾아가봄..새 직업으로 제2의 삶'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
2019년 걸그룹 러스티로 데뷔한 송채아. 하지만 러스티는 이듬해 코로나19가 터지면서 위기를 맞았다. 송채아는 "저희는 집에 가지도 못했고 회사, 숙소만 반복하다가 회사 내부 사정도 있고 해서 2021년도에 안 되겠다 싶어서 변호사님과 나라의 도움을 받아서 나왔다"며 수익은 없었고 맨날 회사에서 빚쟁이라 불렸다. 너희는 숨만 쉬어도 빚이라고 했다. 제 영상을 회사 분들이 보면 본인들의 입장이 억울하겠지만 저는 받을 돈이 꽤 많았다고 생각한다. 저는 회사에서 받을 돈이 있었는데 거의 받지 못하고 제가 예상하는 받아야 될 돈의 10%도 받지 못하고 끝을 냈다"고 고백했다.
송채아는 "사실 회사에서 인터넷 방송을 시켰다. 회사에 수익이 없었다. 당연히 행사가 없으니까. 제가 리더였는데 어느날 갑자기 회사에서 부르더니 처음 들어보는 이름을 들면서 해외 팬들과 소통하는 거라더라. 저는 그때 사실 대표님한테 예쁨을 받고 싶었다. 저는 항상 회사 대표님한테 숨만 쉬어도 혼나서 예쁨을 많이 받고 싶었다. 그래서 시키는 건 해야 될 거 같았다"고 밝혔다.
하지만 "처음과 말씀이 달라지신 게 코로나19라 활동 못하니까 팬들과 소통하라는 게 시작이었다. 처음에는 핸드폰 속 사람들과 얘기하는 기분으로 했는데 어느 순간부터 대표님이 돈을 벌어오라 했다"며 "저희 멤버 중에 저랑 다른 친구랑 한 명으로 그런 걸 시켰다. 저희가 이상한 걸 한 건 아니지만 어쨌든 저는 아이돌을 하고 싶어서 갔는데 그런 걸 시킨 거다. 정말 시키는 대로 하고 나름 회사에 돈을 벌어다 줬지만 처음에는 계약서대로 7대3을 주겠다 했는데 당연히 7대3은 아니었고 처음에는 100만 원을 줬다. 두어달 지나니 50만 원으로 줄었다. 그 다음부터는 갑자기 0원이 됐다"고 밝혔다.
회사를 나오게 된 계기에 대해 송채아는 "몇 년 만에 만나는 친한 오빠가 있었다. 저를 보더니 너무 심각하게 우울해 보인다더라. 웃다가도 그 오빠가 잠깐 뒤돌면 정색을 한다더라. '무슨 일 있냐' 해서 있었던 일을 다 얘기했다. 제 얘기를 듣더니 '회사에 문제가 있는 거 같다. 제3자가 듣기에는 이상하다' 해서 딱 깨졌다. 내가 아등바등 산 건 세뇌였을 수 있겠다 싶었다"고 고백했다.