‘미혼남녀’ 한지민, 낮엔 박성훈 밤엔 이기택? 상반된 데이트 장면 공개
[스포츠조선 조민정 기자] 한지민의 데이트가 포착됐다. 안정이냐 설렘이냐, 선택의 순간이 다가온다.
JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 측은 12일 극 중 이의영 역을 맡은 한지민의 상반된 데이트 현장을 공개했다.
사랑을 결심한 여자가 소개팅을 통해 서로 다른 매력을 지닌 두 남자를 만나며 흔들리는 이야기를 담는 작품이다.
공개된 스틸에는 소개팅남 송태섭 역의 박성훈, 신지수 역의 이기택과 각각 데이트를 즐기는 이의영의 모습이 담겼다. 같은 장소, 다른 분위기다.
먼저 송태섭과의 데이트는 차분하다. 테이크아웃 커피를 들고 돌담길을 걷고, 영화관을 찾아 관심사를 나누는 모습이 그려진다. 일상 속에서 자연스럽게 스며드는 연애의 정석을 보여준다. 동선과 분위기 모두 안정적이다.
반면 신지수와의 데이트는 온도가 다르다. 호프집에서 술잔을 기울이며 솔직한 이야기를 나누고, 놀이터에서 웃음을 터뜨리는 모습이 포착됐다. 취기를 핑계 삼은 장난과 가까워진 거리감이 설렘을 자극한다.
'미혼남녀의 효율적 만남'은 안정과 변수를 오가는 두 남자와 한 여자의 삼각 구도를 통해 어른들의 현실 연애를 그린다. 서로 다른 결의 데이트가 어떤 선택으로 이어질지 관심이 쏠린다.
한편 '미혼남녀의 효율적 만남'은 네이버웹툰을 원작으로 한 12부작 미니시리즈로 오는 28일 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
