노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이유(데이앤나잇)

기사입력 2026-02-12 09:40


노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이…

[스포츠조선 고재완 기자] 노희영이 김주하에게 "헤어, 코디, 메이크업 다 바꾸라"고 조언했다.

오는 14일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 12회 노희영 편은 김주하가 스튜디오가 아닌 노희영이 있는 곳으로 직접 찾아가 진행된다. 특히 노희영은 최근 뜨거운 관심을 받고 있는 K-베이커리 서바이벌 '천하제빵'의 첫 녹화 전, 함께 심사를 보는 미미가 심사를 잘할 수 있을지 걱정했지만, 미미를 직접 만나고 나서 생각이 완전히 달라졌다고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 노희영이 미미를 향해 "노력도 많이 하고, 빵에 대해 공부하려는 자세도 있다"라며 "자신이 어떤 맛을 평가해야 하는 지를 알고 있다"라고 극찬한 것. 노희영이 미미가 가진 심사 포인트에 대해 특별히 "명쾌하다"라고 꼽은 이유는 무엇일지 관심을 모은다.


노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이…

노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이…

노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이…

노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이…

노희영, 앵커 끝낸 김주하에게 "헤어·코디·메이크업 다 바꿔" 일갈한 이…
또한 노희영은 "요리는 2시간 정도면 되는데, 제빵은 발효라는 게 있어서 4시간도 짧은 시간이었다"라며 행복했지만, 체력적으로 힘들었던 '천하제빵' 1, 2회 녹화 비화를 전해 웃음을 일으킨다. 그리고 노희영은 "문화적 업그레이드와 재료를 대하는 태도도 달라지게 된다"라고 '천하제빵'의 가치를 인정한 뒤 직접 뽑은 '시청 포인트'를 공개해 기대감을 높인다.

이밖에도 노희영은 앵커 생활을 종료한 김주하의 이미지 메이킹을 직접 맡았다고 해 이목을 집중시킨다. 노희영이 자신을 무작정 찾아온 김주하에게 "헤어 바꾸고! 코디 바꾸고! 메이크업 바꾸고!"라는 단호한 일갈을 날렸다는 것. 머리부터 발끝까지 변신을 감행하라고 한 노희영의 숨은 뜻은 무엇인지, 노희영의 이미지 메이킹은 김주하에게 어떤 영향을 미쳤을지 귀추가 주목된다.

그런가 하면 노희영은 "결혼을 후회하세요? 이혼을 후회하세요?"라는 김주하의 돌발 질문에 "둘 다 후회 없어요"라는 담담한 대답을 내놔 김주하를 당황하게 만든다. 더불어 노희영은 "환갑을 기점으로 다시 태어났다"라며 '2026 밀라노 동계올림픽 코리아 하우스' 단장을 맡은 이유와 2033년 은퇴 발표를 선언했던 일의 비하인드를 공개해 호기심을 자아낸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

2.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

3.

'솔로지옥5' 회식 현장..홍진경, 최미나수 만나 "작작 하세요" 사과

4.

정혜영, '운동광' 션♥ 때문에 집안일 폭탄 "매일 세탁기 4번 돌려, 빨래도 내가 개"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

연예 많이본뉴스
1.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

2.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

3.

'솔로지옥5' 회식 현장..홍진경, 최미나수 만나 "작작 하세요" 사과

4.

정혜영, '운동광' 션♥ 때문에 집안일 폭탄 "매일 세탁기 4번 돌려, 빨래도 내가 개"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

3.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

4.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.