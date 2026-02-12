28기 영숙, 직업 논란에 서울대병원 명찰 공개 "간호조무사 아냐"

기사입력 2026-02-12 11:22


[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영숙이 직업 의혹에 대해 속시원히 밝혔다.

11일 영숙은 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. '나는 솔로' 출연 당시 한방병원에서 일하는 간호사라고 밝힌 영숙에 한 팬은 "한의원 간호사면 간호조무사 아니냐"고 물었다. 이에 영숙은 "방송으로 거짓말을 하진 않겠죠? 그리고 나솔 출연자들 졸업증명, 재직증명, 범죄경력 사실 등 모든 본인이 말한 것들을 다 증명하고 나간다. 그래서 출연자들에 대한 믿음이 더 갔다"고 밝혔다. 이와 함께 영숙은 서울대학교병원 재직 당시 명찰을 공개해 직업 논란을 잠재웠다.

또 다른 팬은 "혹시 공구를 목적으로 '나솔'에 나오신 거였냐"고 물었다. 이에 영숙은 "저 이혼하면서 남자라면 치가 떨렸는데 남동생의 권유로 신청했다. 막상 신청하려고 알아보니 아주 꼼꼼하게 점검하시는 '나솔' PD님의 모습에 신뢰가 가서 여기 나가서 다시 남자를 만나면 믿을만하겠다는 생각이 들어 적극적으로 만나볼 결심이 섰다"고 밝혔다. 이어 '공구'에 대해서는 "공구 제안을 받았는데 저는 감사하다. 이렇게 싱글맘을 응원해주시는 건가 하고요"라며 "목적은 당연히 남자를 다시 믿어보려고 나간 것"이라고 밝혔다.

한방병원 간호사 생활에 대해서는 "아주 편하다. 그러려고 간 거다. 대신 양방보다 수입은 적다. 그걸 감안할 만큼 에너지 절약이 된다"고 만족스러워했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

