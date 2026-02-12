누수 배관 공사中 벽에서 시신 발견 '화들짝'…캐리어속 女사체→13년전 실종신고 인물, 범인 정체 잡았다(용감한형사들4)

기사입력 2026-02-12 11:30


누수 배관 공사中 벽에서 시신 발견 '화들짝'…캐리어속 女사체→13년전 …

[스포츠조선 고재완 기자] '건물 시멘트 암매장 사건'의 진실이 파헤쳐 진다.

오는 13일 방송되는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들4'(연출 이지선) 71회에는 김진우, 진성현 형사와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사일지를 공개한다. 배우 김태훈이 게스트로 함께하며 활약을 예고했다.

이날 방송은 건물 누수공사를 위해 배관을 확인하던 작업자들이 시멘트를 제거하던 중 시신 일부를 발견하면서 시작된다. 출동한 형사들은 현장에서 여행 가방 속에 담긴 여성의 시신을 확인한다. 시신은 비닐로 여러 겹 감싸진 채 시멘트 속에 묻혀 있었고, 외부와 완전히 차단된 상태였다.

피해자는 16년 전 가족과 연락이 끊긴 뒤 13년 전 실종 신고가 접수됐던 인물로 드러났다. 당시 "집을 정리하고 어머니 집으로 들어가겠다"고 말한 뒤 연락이 끊겼던 상황이었다. 장기 미제 실종 사건이 시신 발견으로 다시 수면 위로 떠오르면서, 형사들은 유력 용의자를 빠르게 특정하고 사건의 실체를 좇는다. 피해자를 살해 후 시멘트 속에 은폐한 범인의 정체는 방송을 통해 공개된다.

이어 KCSI가 한 지역 이용원에서 접수된 화재 신고로부터 출발한 사건을 다룬다. 잠긴 문을 강제로 열고 진입한 내부는 연기로 가득했고, 내실에서 60대 여성의 시신이 발견됐다. 피해자는 목이 졸린 흔적이 있었고, 입에서 예상치 못한 것들이 나와 충격을 더했다. 범인은 현장에 설치된 CCTV 본체를 통째로 가져간 것으로 파악됐다. 이에 안정환은 "작정하고 증거를 없앴다"고 분노한다.

형사들은 건물 외부 CCTV를 통해 화재 직후 담벼락을 넘어 도주한 용의자들의 인상착의를 확보한다. 그런데 용의자로 보이는 인물이 노년의 여성과 젊은 남성으로 추정되면서 수사는 예상 밖의 방향으로 흐른다. 형사들은 인근 CCTV를 토대로 행적을 추적해 여성을 찾아내지만, 그는 불안한 기색 속에 침묵으로 일관한다. 과연 이 여성과 젊은 남성은 어떤 관계였던 것일까. 범행의 전말과 형사들의 집요한 추적 과정은 '용감한 형사들4'를 통해 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

2.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

3.

서정희 "유방암 전절제 후 한쪽은 남자 가슴 같아…인공 가슴 뺄까 고민도"

4.

'인종차별 논란' 샘 오취리, 5년 만 근황 "한국 안 떠나, 팬들 덕분에 버텼다"

5.

아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

2.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

3.

서정희 "유방암 전절제 후 한쪽은 남자 가슴 같아…인공 가슴 뺄까 고민도"

4.

'인종차별 논란' 샘 오취리, 5년 만 근황 "한국 안 떠나, 팬들 덕분에 버텼다"

5.

아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

3.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

4.

"호날두의 알 나스르 인수" 초대박! 살라+레반+비니시우스 등 50명 영입 계획…사우디 떠나지 마세요→리그 위에 군림한 선수

5.

[오피셜]"38세 조투소, 도전은 계속된다" 'K-여축 간판MF'조소현, 캐나다 핼리펙스 전격 합류...하트 감독"팀 공격전개, 연계플레이에 큰도움"[속보-공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.