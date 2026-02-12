[공식] 최미나수로 레전드 또 경신..'솔로지옥', 시즌6 확정

넷플릭스 '솔로지옥'은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼다. 시즌1이 한국 예능 프로그램 첫 글로벌 TOP 10 TV(비영어) 부문에 진입한 것을 시작으로 시즌2가 4주 연속 같은 부문에 이름을 올렸고, 인기의 정점을 찍은 시즌3는 5주 간 글로벌 TOP 10 상위권을 점령하며 31개국 TOP 10 리스트에 등극하는 기염을 토했다. 데이팅 예능의 진화를 보여준 시즌4 역시 첫 주차 스코어 중 가장 높은 시청 시간을 기록하는 진가를 발휘했다.
특히 '썸잘알' 제작진이 그간의 노하우와 내공을 갈아 넣은 시즌5는 '역대급'이라는 평가가 쏟아졌다. 화제성에서도 연애 리얼리티 '절대강자'의 저력을 과시했다. 글로벌 TOP10 비영어 부문 2위를 차지하는 등 전 세계 시청자들의 마음을 또 한 번 격하게 흔들며 역대 최고 성과로 존재감을 입증한 것.
매 시즌 레전드를 경신하며 신드롬급 인기를 구가한 만큼, '솔로지옥' 여섯 번째 시즌에 대한 기대가 그 어느 때보다 뜨겁다. 무엇보다 격렬한 감정의 충돌부터 감정에 솔직한 거침없는 플러팅, 변화무쌍한 관계 변화까지 '솔로지옥'에서만 볼 수 있는 영화보다 더 드라마틱한 이야기로 시청자들을 과몰입 지옥으로 이끈 매력적인 솔로들은 인기의 핵심 원동력. 과연 시즌6에서 또 어떤 '역대급' 솔로들이 세상에서 가장 '핫'한 지옥을 더 뜨겁게 달굴지 이목이 집중된다. 또 '선 넘는 플러팅 전쟁'으로 감정의 롤러코스터를 제대로 탄 시즌5를 통해 뼈 때리는 '촌철살인' 리액션을 레벨업 한 '연프 마스터' 5MC 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스의 진화한 티키타카도 기대된다.
김재원, 김정현, 박수지 PD는 "솔로지옥을 변함없이 사랑해 주시는 팬 여러분 덕분에 새로운 시즌을 시작할 수 있게 된 것 같다. 팬분들의 의견을 경청해 더욱 핫한 솔로지옥이 될 수 있도록 노력하겠다"라고 전하며 여섯 번째 시즌에 대한 기대감을 끌어올렸다.
넷플릭스 한국 예능 프로그램 사상 최초로 시즌6 이라는 대기록을 달성한 '솔로지옥' 시즌 1, 2, 3, 4, 5는 지금 바로 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있다.