'파반느' 이종필 감독 "10대 때부터 멜로 영화 연출 꿈꿨다, 세상을 구하는 건 사랑"

12일 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느'의 제작보고회. 이종필 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 이종필 감독이 영화 '파반느'를 연출하게 된 계기를 밝혔다.
이종필 감독은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 "10대 때부터 영화를 좋아했고, 연달아 봤던 영화가 다 멜로 장르였다"라고 했다.
20일 공개되는 '파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.
'파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 이 감독은 "'파반느'라는 제목은 생소할 수 있는데, 왈츠처럼 춤곡을 일컫는 클래식 음악 용어다. 우아하고 느린 춤곡이고, 원작 소설은 모리스 라벨의 곡 해석에서 파생된 작품이다. 제가 앞에 수식어를 빼고 그냥 제목을 '파반느'라고 한 건, 이 영화만의 고유함이 느껴졌으면 하는 바람 때문이었다"고 밝혔다.
이어 영화에 대해 "멜로 영화이고, 청춘 영화다. 사랑할 자신이 없는 세 사람이, 그럼에도 불구하고 사랑을 해 나가는 영화다. 백화점 지하라는 어둠 속에 있던 세 사람이 빛을 향해 나아가는 청춘 영화이기도 하다"고 설명했다.
또한 이 감독은 10대 시절부터 멜로 영화 연출을 꿈꿔왔다고 밝혔다. 그는 "본질적으로 말하면 저는 10대 때부터 영화를 좋아하는 애였다. 영화를 연달아 보게 됐는데, 장르가 다 멜로였다. 사람과 사람이 만나 사랑을 하는 멜로 영화를 보면서 일기장에 다 적었다. 인류를 구원하는 건 사랑이고, 결국에 영화는 멜로라고 생각했다. 또 언젠가는 기회가 주어지면, 멜로 영화를 꼭 만들어보고 싶었다. 그러다 20대 끝날 무렵에 원작 소설을 읽고 좋은 감정을 느껴 연출에 도전해 보고 싶었다"고 전했다.