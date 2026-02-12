'파반느' 변요한, ♥티파니 영과 결혼 앞두고…"응원해 주셔서 감사, 잘 살겠다"

기사입력 2026-02-12 12:19


'파반느' 변요한, ♥티파니 영과 결혼 앞두고…"응원해 주셔서 감사, 잘…
12일 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느'의 제작보고회. 변요한이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 연인 티파니 영과 결혼을 앞둔 소감을 전했다.

변요한은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 "축하해 주셔서 감사하다"며 "응원해 주신 만큼 잘 살겠다"라고 했다.

20일 공개되는 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.

락 음악을 좋아하는 자유로운 영혼의 소유자 요한 역을 맡은 변요한은 "저도 이종필 감독님의 작품을 좋아한다. 더 램프 박은경 대표님으로부터 '파반느' 대본을 처음 받았는데, 멜로라고 하시더라. 그래서 '아 저인가요?' 했더니, 아니라고 하시더라(웃음). 그 자리에서 대본을 두 번 읽었는데, 감독님이 각색하신 '파반느'라는 작품이 너무나 특별했고, 감독님을 제외하고 아무도 이 작품을 재해석할 수 없다고 생각했다. 그만큼 감독님을 믿었고, 아성 씨와 상민 씨도 제가 너무 좋아하는 배우였다"고 말했다.

또한 변요한은 지난해 12월 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영과 자필 편지를 통해 결혼을 전제로 한 열애를 인정했다. 당시 그는 팬들에게 "갑작스러운 소식에 놀라실까 조심스럽고 긴장되는 마음"이라며 "결혼을 전제로 좋은 분과 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

이와 관련해 변요한은 "너무 감사하다"면서 "'파반느'를 꼭 봐야하는 이유인 것 같다. 사랑을 받고, 사랑을 주고, 사랑이 무엇인지 이 영화를 통해 전 세계 시청자 분들에 전달하고 싶다. 응원해 주신 만큼, 잘 살겠다"고 인사를 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나는솔로' 17기 영숙, 5월 결혼한다..♥훈남 예비남편 첫 공개 "늘 날 챙겨주는 사람"

2.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

3.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

4.

안선영은 1,500만 원인데…KBS 개그맨, 현실 홈쇼핑 수입 공개 "20만 원"

5.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

연예 많이본뉴스
1.

'나는솔로' 17기 영숙, 5월 결혼한다..♥훈남 예비남편 첫 공개 "늘 날 챙겨주는 사람"

2.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

3.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

4.

안선영은 1,500만 원인데…KBS 개그맨, 현실 홈쇼핑 수입 공개 "20만 원"

5.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시가 피하나" '선전포고' 손흥민 MLS 개막전, '메손대전' 불발 위기…햄스트링 부상→흥행 '빨간불'

2.

"英 식민지화 됐다" 제정신이야? 맨유 구단주, 충격적 인종차별 발언…팬 비난 봇물

3.

떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복'한 홈경기 이벤트

4.

'충격! WBC 대악재 발생' 타격 연습 도중 손목뼈 골절이라니

5.

팀코리아의 뜨거운 겨울, 대한체육회 공식파트너도 함께 뛴다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.