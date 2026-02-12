'파반느' 변요한, ♥티파니 영과 결혼 앞두고…"응원해 주셔서 감사, 잘 살겠다"

12일 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느'의 제작보고회. 변요한이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 연인 티파니 영과 결혼을 앞둔 소감을 전했다.
변요한은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 "축하해 주셔서 감사하다"며 "응원해 주신 만큼 잘 살겠다"라고 했다.
20일 공개되는 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.
락 음악을 좋아하는 자유로운 영혼의 소유자 요한 역을 맡은 변요한은 "저도 이종필 감독님의 작품을 좋아한다. 더 램프 박은경 대표님으로부터 '파반느' 대본을 처음 받았는데, 멜로라고 하시더라. 그래서 '아 저인가요?' 했더니, 아니라고 하시더라(웃음). 그 자리에서 대본을 두 번 읽었는데, 감독님이 각색하신 '파반느'라는 작품이 너무나 특별했고, 감독님을 제외하고 아무도 이 작품을 재해석할 수 없다고 생각했다. 그만큼 감독님을 믿었고, 아성 씨와 상민 씨도 제가 너무 좋아하는 배우였다"고 말했다.
또한 변요한은 지난해 12월 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영과 자필 편지를 통해 결혼을 전제로 한 열애를 인정했다. 당시 그는 팬들에게 "갑작스러운 소식에 놀라실까 조심스럽고 긴장되는 마음"이라며 "결혼을 전제로 좋은 분과 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.
이와 관련해 변요한은 "너무 감사하다"면서 "'파반느'를 꼭 봐야하는 이유인 것 같다. 사랑을 받고, 사랑을 주고, 사랑이 무엇인지 이 영화를 통해 전 세계 시청자 분들에 전달하고 싶다. 응원해 주신 만큼, 잘 살겠다"고 인사를 전했다.