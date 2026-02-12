'나는솔로' 17기 영숙, 5월 결혼한다..♥훈남 예비남편 첫 공개 "늘 날 챙겨주는 사람"

최종수정 2026-02-12 09:26

[스포츠조선 김소희 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 출연자 17기 영숙이 결혼 소식을 알렸다.

17기 영숙은 11일 자신의 SNS에 "좋은 사람을 만났고, 5월에 결혼합니다"라는 글을 올리며 결혼 소식을 직접 전했다.

그는 예비신랑에 대해 "늘 먼저 제 안부를 묻고, 제 하루를 챙겨주는 사람이라 옆에 있으면 괜히 마음이 놓여요"라며 "그래서 자연스럽게 앞으로의 시간도 함께하기로 했습니다. 마음으로 축복해 주세요 ♥"라고 설렘을 드러냈다.

함께 공개된 웨딩화보에서는 예비신랑과 손을 맞잡고 행복한 미소를 짓고 있는 영숙의 모습이 담겼다. 예비신랑은 훈훈한 외모와 듬직한 체구로 눈길을 끌었다.

한편, 17기 영숙은 SBS Plus와 ENA '나는 SOLO'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에 출연했다. 그는고려대학교 연구교수로 활동 중이며, 과거 필라테스 강사로도 활동한 이색적인 이력을 갖고 있어 주목받았다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.