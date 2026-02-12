넘버링 교체한 '컴투스프로야구' 시리즈 3종, KBO리그 개막 앞두고 사전 예약 개시

컴투스는 2026 KBO리그 개막을 앞두고 모바일 야구게임 '컴투스프로야구' 시리즈 3종에서 사전 예약을 시작했다고 밝혔다.
야구게임 명가 컴투스는 '컴투스프로야구 2026', '컴투스프로야구V26', '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026' 등 KBO 공식 라이선스 기반의 다양한 모바일 야구게임을 서비스하며, 리얼하고 차별화된 플레이 경험으로 야구 팬들에게 큰 인기를 얻고 있다. 올해도 리그 개막에 맞춰 사전 예약을 실시하며 본격적인 시즌 준비에 나선다.
우선 '컴투스프로야구2026'에서 사전 예약에 참여하는 모든 유저에게 최대 '에픽 트리플팩'을 비롯해 '고급 고유능력 변경권', 게임 재화인 '3000 스타' 등의 혜택을 제공한다. 또 친구를 1명만 초대해도 보상을 100% 지급하는 '친구 초대' 미션을 완료할 경우, '고급 골드팩' 3개와 '1000 스타'를 추가 보상으로 지급한다.
'컴투스프로야구V26'에서도 대규모 이벤트를 진행한다. 사전 예약자 전원에게 전력 보강에 도움이 되는 '라이브 5성 스카우트 티켓' 3장과 '라이브 고급 스카우트 티켓' 10장, '스킬 변경권' 3장과 함께 게임 내 화폐인 '300만 포인트' 등을 선물한다. 마찬가지로 '친구 초대' 미션 참여 시 '고급 스카우트 티켓' 10장과 '2000 스타'를 확정 지급해 유저들이 더욱 강력한 팀 라인업을 구성할 수 있도록 돕는다.
나만의 구단을 직접 운영할 수 있는 '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서도 다양한 사전 예약 패키지를 선보인다. '프라임 선수' 4명과 '베테랑 선수' 10명, '몬스터 선수' 26명 등 다량의 고급 선수 카드부터, 최상급 선수를 영입할 수 있는 '프리미엄 라이징 드래프트권', 그리고 2026 시즌을 상징하는 '2026 KBO 배지' 등을 증정한다. 이 외에도 '2600만 AP'와 '260 캐시' 등 숫자 26을 활용한 특별한 보상도 제공한다.
모든 사전 예약 보상은 오는 3월 예정된 각 게임별 시즌 업데이트 완료 후, 참여한 유저의 휴대폰 문자 메시지를 통해 순차적으로 발송될 예정이다.