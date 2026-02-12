넷마블의 올해 첫 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진', 드디어 3월 17일 출시

넷마블은 신작 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'을 드디어 3월에 출시하기로 했다.
넷마블은 오는 3월 17일 PS5(플레이스테이션5)와 스팀에서 선공개하고, 3월 24일 모바일 버전을 포함한 전 플랫폼에서 그랜드 런칭한다고 밝혔다. 오픈월드의 광활한 그래픽을 모든 플랫폼에서 온전히 즐길 수 있도록 기기별 특성에 맞춘 튜닝을 거쳐 단계적으로 출시하는 전략이다.
넷마블은 지난 비공개 베타 테스트(CBT)에서 접수된 이용자들의 피드백을 적극 반영해 당초 예정된 출시를 2개월 가량 늦추며 게임의 완성도를 높였다고 강조했다. 조작감 개선, 전투 템포 조절, UI/UX 최적화 등 전반적인 시스템 개편을 통해 한층 몰입감 높은 게임성을 확보했다.
한편 넷마블은 출시 일정 공개를 기념해 공식 SNS 채널 'X(옛 트위터)'에서 참여형 이벤트를 진행한다. 오는 17일까지 진행되는 이번 이벤트는 '일곱 개의 대죄: Origin' 공식 채널을 팔로우하고 관련 소식을 공유한 이용자를 대상으로 하며, 추첨을 통해 네이버페이 포인트 등 경품을 증정할 예정이다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 오픈월드 RPG 신작이다. 이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 변화하는 액션 등을 즐길 수 있다. 오픈월드에서 친구와 파티를 꾸려 모험을 떠나거나, 보스에 도전하는 등 다양한 멀티플레이 요소가 특징이다.
현재 게임 공식 사이트 및 구글플레이와 애플 앱스토어에서 사전등록을 진행하고 있다. 참여하면 플레이 초반 성장에 도움되는 다양한 혜택을 받는다.